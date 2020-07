Traian Băsescu știe sigur: 'Nu, omule, pe Firea o bat eu, cu Nicușor e mai greu'

Fostul președinte Traian Băsescu s-a declarat dispus să candideze la Primăria Capitalei pentru a salva PMP-ul, în condițiile în care alianța de dreapta care îl susține pe Nicușor Dan nu va include și PMP. Potrivit analizei făcute de fostul președinte, Dan Barna ar dori să submineze candidatura lui Nicușor Dan prin refuzul de a coopta PMP în alianța dreptei. Traian Băsescu se declară optimist în ceea ce privește confruntarea cu Gabriela Firea înșă se teme de Nicușor Dan.

„Nu omule, pe Firea o bat eu, cu Nicușor e mai greu. Sunt de acord ca intrarea mea in competitie i-ar diminua sansele lui Nicusor. Sunt gata să renunț la confortul mandatului de la Bruxelles pentru a continua ce am mai făcut prin București” a declarat Traian Băsescu pentru Realitatea Plus.

