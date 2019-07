Transfer cu scandal pentru Ianis Hagi: 'Regele' spune că belgienii de la Genk trebuie să plătească despăgubiri

Gheorghe Hagi a zis că directorul tehnic de la Genk, care a dat detalii despre suma de transfer pentru Ianis Hagi, ar trebui să plătească despăgubiri, existând clauze contractuale în acest sens, potrivit Mediafax.

Gică Hagi a declarat vineri, la conferința de presă care a urmat meciului dintre Chindia Târgoviște și FC Viitorul, încheiat cu scorul de 1-0 în favoarea constănțenilor, că nu poate discuta despre suma de transfer al lui Ianis Hagi, pentru că există o clauză care interzice acest aspect.

Reacția antrenorului formației Viitorul vine după ce Dimitri Conde, directorul tehnic de la Genk, a declarat pentru HLN că suma de transfer pentru Ianis Hagi este jumătatea celei de 8 milioane de euro vehiculate în presă.

Întrebat în conferința de presă despre acest aspect, Gheorghe Hagi a spus că oficialul lui Genk a încălcat o clauză contractuală și, astfel, ar trebui să plătească despăgubiri.

”Eu nu pot să vorbesc. Avem o clauză în contract. Atunci, el să plătească”, a spus Gheorghe Hagi, referitor la declarația lui Conde.

”Regele” a continuat explicând motivele transferului lui Ianis Hagi la Genk și faptul că nu partea financiară a făcut diferența în alegerea echipei pentru care să evolueze tânărul.

”Ați ținut minte ce v-am zis despre transferul lui Ianis? Că am ales varianta cu banii cei mai puțini. Și eu, și Ianis! N-am ales banii. Am avut și una medie, dar și una foarte mare. Am luat-o pe cea mai mică. Am ales un lucru tehnic și vom vedea dacă am ales bine sau nu”, a completat Gheorghe Hagi.

Citește și: Cozmin Gușă prezice arestări, un joc dublu în PSD și ridică suspiciuni despre lobby-ul lui Iohannis pentru Kovesi .