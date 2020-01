Trei filme românești au fost selectate la Festivalul de Film din Göteborg

Lungmetrajele românești "Ivana cea groaznică", de Ivana Mladenović, "Călătoria fantastică a Maronei", de Anca Damian, și "colectiv", de Alexander Nanau, au fost selectate la ediția de anul acesta a Festivalului de Film din Göteborg, cel mai important eveniment de profil din Scandinavia, scrie Mediafax.

România este una dintre cele 70 de țări care vor participa la Festivalul Internațional de Film de la Göteborg, Suedia, care se va desfășura în perioada 24 ianuarie - 3 februarie, potrivit unui comunicat. Festivalul, cu peste 35.000 de spectatori, proiectează zilnic 500 de filme, organizează un număr de 40 de seminarii, precum și multe alte activități adiacente.

La ediția din acest an, festivalul a selectat trei filme românești: "Ivana the Terrible/ Ivana cea Groaznică", de Ivana Mladenović, inclus în competiția The Ingmar Bergman International Debut Award, în cadrul căreia este premiat un regizor debutant, care în filmul său are o relație dinamică sau experimentală cu expresiile cinematografice, "colectiv", de Alexander Nanau, difuzat la secțiunea "Five International", și "Marona's Fantastic Tale/ Călătoria fantastică a Maronei", de Anca Damian, difuzat la secțiunea "Capodopere animate".

Lungmetrajul "Ivana cea Groaznică", regizat de Ivana Mladenović, a câștigat premiul special al juriului secțiunii Cineasti del Presente din cadrul Festivalului de Film de la Locarno. Al doilea lungmetraj al Ivanei Mladenović este o poveste neconvenţională despre oameni şi locuri, despre apartenenţă şi dor, spusă cu umor şi tandreţe. Actriţa sârbă Ivana, interpretată chiar de regizoare, lucrează şi trăieşte în România, dar după o serie de probleme de sănătate decide să îşi petreacă vara pe malul celălalt al Dunării, în Kladovo, orașul natal, înconjurată de familie. Primarul îi propune să fie imaginea celui mai important eveniment local - festivalul de muzică Podul Prieteniei - şi, deşi nu foarte convinsă, Ivana acceptă. Odată cu sosirea excentricilor săi prieteni de la Bucureşti şi pe măsură ce zvonurile legate de povestea ei de dragoste cu un bărbat mult mai tânăr se împrăştie în oraş, Ivana ajunge în pragul unei căderi nervoase. Familia şi prietenii sunt invitaţi să exprime pe ecran propriile emoţii şi să se interpreteze pe ei înşişi într-o poveste cinematografică despre o femeie care nu îşi poate găsi locul pe niciunul dintre cele două maluri ale Dunării. Filmul va putea fi vizionat de patru ori pe durata festivalului. După fiecare proiecție a filmului, regizoarea Ivana Mladenović va vorbi și despre celelalte proiecte ale sale şi va răspunde întrebărilor publicului.

Participarea Ivanei Mladenović are loc cu sprijinul ICR Stockholm, partener al festivalului pentru a douăsprezecea oară.

Al doilea film proiectat în cadrul festivalului, documentarul "colectiv", relatează povestea primului an de după incendiul din clubul cu același nume. "colectiv" urmărește cu egal interes autorități și jurnaliști, într-o interacțiune permanentă de căutare și expunere a adevărului. Este un film despre sistem versus oameni, despre adevăr versus manipulare, despre interes personal versus interes public, despre curaj și responsabilitate individuale. Pelicula este produsă de Alexander Nanau Production, în coproducție cu Samsa Film Luxembourg și HBO Europe, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, Luxemburg Film Fund și Sundance Documentary Fund, cu participarea MDR Germania, RTS Elveția, RSI - Elvețiași YES Docu - Israel.

"Marona's Fantastic Tale"/"Călătoria fantastică a Maronei", regizat de Anca Damian, este un film de animație despre dragoste necondiționată și sacrificiu. Marona, o căţeluşă cu nas în formă de inimă, născută în urma unei povești de iubire dintre un dog argentinian și o metisă atragătoare, lasă urme profunde în viețile stăpânilor care, rând pe rând, o primesc în familiile lor.

Mai multe detalii despre filmele românești și informații despre bilete se găsesc pe site-ul festivalului https://goteborgfilmfestival.se/ .