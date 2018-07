Trump - un bufon la curtea regelui!

Am spus si am scris mult inainte sa ajunga Presedinte despre "lumea cu Trump". El nu are niciun merit in castigarea alegerilor, "meritul" apartine democratilor care au creat o stare de neincredere totala a americanilor in sistemul corupt patronat de democrati si republicani. Si uite asa oamenii s-au reorientat catre un saltimbanc! Un personaj inconsecvent, un "vadim" de-al nostru dar fara cultura lui. Un individ pe care l-au parasit toti consilierii si care are comportamentul labil al lui Boris Eltin in perioada de maxima alcoolizare a acestuia. Trump nu este alcoolic este doar un bezmetic cu nivelul unui tarabagiu fara cultura, pricepere, intelegere a mecanismelor care stau sub fundul lui de Presedinte al SUA. El are dusmani peste tot: Europa, China, Rusia iar prieteni doar pe cei care-i platesc "taxa de protectie"!!!!. Dar sa revin la ultimul episod: intalnirea cu Putin. Nu mi-a fost dat sa vad asa ceva in cei 37 ani ai mei. Nu am crezut ca un Presedinte american poate ajunge atat de jos prin comportament fata de liderul URSS/Rusia. Bezmetic, fara vreo agenda publica clara Trump a aratat ca este doar un bufon care n-are pic de curaj ci mai degraba este unul din galagiosii de cartier care urla, tip, scot pieptul si daca le iese sunt cei mai tari dar daca te dai putin la ei si-i altoiesti fug repede ca niste soricei sub un canal pe undeva....asta este imaginea mea dupa intalnirea lui Trunp cu Putin. Un om care din aviob urla la dusmanul Rusia iar odata ajuns acolo a devenit bietul bufon al "regelui" Putin. Nimic despre Ucraina, Siria, Iran, alegerile din SUA. NIMIC. Un valet incoerent, inconsecvent care azi declara razbou lumii si maine iei cere scuze!!! Am fost crescut in spiritul altor valori si astept sa se intoarca SUA inapoi, astept ca americanii sa-si ia valorile si tara inapoi de la un biet "scapat" de la azil care a intrat in Casa Alba dandu-se Abraham Lincoln si fugind cu servieta cu codurile nucleare!!

