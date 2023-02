Trupa A.S.I.A. revine pe scenă, primul concert urmând să aibă loc pe 6 martie, la Sala Palatului din Capitală, a anunţat Florin Ionescu, managerul trupei, informează Agerpres.

Formaţia va reveni pe scenă în componenţa Anca Neacşu, Sorana Darclee Mohamad, Iana Novac şi Anemona Niculescu.

"Noi ne-am hotărât după mici discuţii pe care le-am avut, în urma unui eveniment în care Iana (n.r. Iana Novac) sărbătorea 20 de ani de carieră şi unde fetele au fost invitate pentru un moment din acel spectacol să fie alături de ea, şi am observat că toată lumea, toată sala a fost în picioare şi au cântat vers cu vers tot ce au cântat ele din repertoriul A.S.I.A. Ca să pregătim acel eveniment, eu cu Iana şi Tavi (soţul Ianei, Octavian Dobrotă, unul dintre tenorii de la Distincto) am încercat să găsim colege din trupa A.S.I.A. care să fie prezente la acel eveniment. Luând după iniţiale, pentru că A.S.I.A. aşa a fost denumită în funcţie de iniţialele lor, am ales cumva să facă parte Anca, Sorana, Iana, care era în acel eveniment, şi Anemona. Ne bucurăm foarte mult că au fost prezente şi au răspuns pozitiv. După acest eveniment ne-am hotărât să mergem mai departe şi am pornit această revenire, în această formulă, care credem că este o formulă minunată, pentru că, ţinând cont că A.S.I.A. a fost numărul unu vizavi de trupele feminine (...), ne-am hotărât să facem acest lucru", a declarat Florin Ionescu, în cadrul unei conferinţe de presă.

El a spus că pentru concertul din 6 martie au fost deja puse în vânzare bilete şi, deoarece au început să apară cereri pentru viitoare concerte, "sigur se va merge mai departe".

Florin Ionescu a precizat că trupa lucrează şi la piese noi.

"Deocamdată fetele au stat în studio pentru că au retras toate piesele cu vocile actuale, fiindcă acum nu mai sunt copii, sunt nişte doamne, şi au tras în studio 17 piese care se vor cânta la Sala Palatului, dar, sigur, lucrăm şi la piese noi", a spus managerul.

Sorana a afirmat că membrele formaţiei îşi doresc să meargă în continuare împreună.

"Noi nu celebrăm anii noştri de carieră, care sunt mulţi şi foarte frumoşi, noi pur şi simplu ne-am unit ca să continuăm cu A.S.I.A.. Nu este doar un concert, după care fiecare îşi vede de treaba lui, ci în continuare ne vom implica în repetiţii, înregistrări, într-o viaţă foarte agitată şi foarte aglomerată cum A.S.I.A. a avut-o încă din 1999. (...) A.S.I.A. înseamnă muzica lui Adrian Ordean, pe care noi o cântam cu atât de multă bucurie, pe care o ascultă şi o dansează, este vorba despre Florin Ionescu.(...) Fără aceşti doi oameni nu am fi reuşit să ne întoarcem, pentru că publicul ne-a cerut. Publicul a cerut muzica noastră. Noi suntem aici prezente, şi pe scenă, ca să o putem cânta, să o putem dansa, să putem veni cu piese noi scrise de Adi şi să vă bucurăm în continuare", a spus Sorana.

Anca Neacşu a afirmat că Adrian Ordean se va ocupa în continuare de muzica A.S.I.A. şi îşi doreşte să se menţină în plan muzical aceiaşi "linie A.S.I.A., însă puţin mai actuală".

Anemona Niculescu a spus că publicul va avea ocazia să asculte din nou hit-urile A.S.I.A., dar vor urma şi piese noi.

Iana Novac a precizat că la spectacolul aniversar din luna octombrie 2022, de la Sala Palatului, au fost invitate "toate fetele" care au făcut parte de-a lungul timpului din trupa A.S.I.A.

"Văzând reacţia publicului, văzând iubirea pe care am primit-o în spectacolul de la Sala Palatului şi momentul în care am urcat pe scenă şi am făcut momentul A.S.I.A. toată sala era în picioare, în secunda aia, când am simţit acea energie fantastică şi puternică, am spus după spectacol 'cred că ar fi tare frumos şi minunat să revenim'. Aşa a luat naştere acest proiect. (...) Pentru mine această reunire este cu totul şi cu totul specială sufletului meu. Mi-a fost foarte dor de ele, sunt extrem de fericită că sunt alături de ele şi că reîncepem această călătorie minunată, de fapt continuăm călătoria noastră care s-a întrerupt pentru câţiva ani şi acum ne-am regăsit mult mai mature, mult mai înţelepte. Ne dorim foarte mult să ne bucurăm una de alta şi să bucurăm oamenii prin muzica pe care o facem", a declarat Iana Novac.