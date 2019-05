Trupa ZZ Top va lansa compilaţia aniversară 'Goin’ 50'

Trupa texană ZZ Top va lansa, vara aceasta, compilaţia aniversară „Goin’ 50”, care cuprinde 50 de piese lansate de grupul blues-Southern rock în cele cinci decenii de activitate, potrivit news.ro.

Bazele ZZ Top au fost puse în 1969, iar retrospectiva aniversară dedicată fanilor cuprinde piese de pe cele 15 albume lansate, între altele, două de la începuturile trupei - „Salt Lick" şi „Miller's Farm" - şi compoziţii celebre precum „La Grange”, „Tush”, „I Thank You”, „Gimme All Your Lovin'" şi „Rough Boy”.

Setul va fi lansat pe 16 august. O versiune a „Goin’ 50”, cu 18 piese, va fi disponibilă din 14 iunie.

La începutul acestui an, Billy Gibbons, Dusty Hill şi Frank Beard au început o rezidenţă în Las Vegas, iar în august vor porni într-un turneu prin Statele Unite care va cuprinde 30 de concerte.

„Sunt 50 de ani şi cred că începem să fim destul de buni! Bărbile sunt, probabil, ceva mai lungi, dar nimic altceva nu s-a prea schimbat şi sperăm să rămână aşa”, a spus Billy Gibbons.

Între 4 iunie şi 12 iulie, ZZ Top se va afla în Europa, unde va concerta în ţări ca Finlanda, Suedia, Germania, Olanda, Cehia, Franţa şi Spania.

ZZ Top, înfiinţată în 1969, în Houston, Texas, este o trupă de blues-Southern rock. Devenită celebră în formula Billy Gibbons (voce, chitară), Frank Beard (tobe) şi Dusty Hill (bas, clape), trupa a lansat 15 albume de studio, care au fost vândute în peste 25 de milioane de copii doar în Statele Unite. Cel mai recent material de studio lansat este „La Futura”, apărut în 2012. Grupul, cunoscut pentru piese ca „Legs”, „Sharp Dressed Man” şi „Gimme all Your Lovin”, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 2004. Trupa a cântat la Bucureşti în 2009.