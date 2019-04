Tudorel Toader: Premierul mi-a spus că nu îmi poate cere demisia, să apreciez eu. Guvernul îi aparține prim-ministrului, nici președintelui, nici Parlamentului

Tudorel Toader susține că premierul nu i-a cerut demisia, cerându-i să aprecieze dacă e cazul să recurgă la această măsură. Ministrul Justiției precizează că Guvernul 'ii aparține premierului'.

"Am vorbit cu doamna premier sa ne vedem, ii voi da un telefon in prealabil si apoi voi merge, am stabilit ca voi merge la 9.30. Inteleg ca nu era trimisa la Cotroceni propunerea, dar am avut si eu exprimari diferite, iar doamnia sa mi-a zis -textual nu pot sa va cer demisia, dvs apreciati, va ganditi si maine ne întâlnim. Daca intr-adevar a trimis la Cotroceni, demisia mea ramane fara obiect. Există o decizie a CCR din 2018 care spune că premierul are rol decisiv in procedura de numire si revocare si eu v-am spus si am deplina convingere ca guvernul ii apartine primului ministru, nici presedintelui nici parlamentului. Prin urmare, vointa primului ministru inca primeaza, este decisiva si o voi respecta. (..) Eu cred ca mi-am indepinit obligatiile, niciodata nu poti sa multumesti pe toata lumea", a declarat Tudorel Toader.