Tudorel Toader a răbufnit după ce i s-a solicitat demisia: 'Ca să vii la discuţii cu ministrul Justiţiei trebuie să ai calitatea de lider de sindicat'

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, referitor la faptul că nu i-a invitat la discuţii pe membrii Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (FSANP), că, pentru a participa la astfel de dezbateri, trebuie să ai calitatea de lider de sindicat.

"Ca să vii la dezbateri, discuţii cu ministrul Justiţiei, trebuie să ai calitatea de lider de sindicat. Eu i-am chemat pe cei care sunt reprezentativi, care au hotărâre judecătorească definitivă, de constatare a calităţii de lider. (Cei care nu au participat) să arate dovada calităţii de reprezentant a sindicaliştilor. Am spus şi ieri, am vorbit cu dânşii, cine are calitate, reprezentativitate vine la discuţii, cine nu va veni când va avea", a declarat Tudorel Toader, la ieşirea de la sediul CSM, informează Mediafax.

Ministrul Justiției a discutat, joi dimineață, cu reprezentanții angajaților din penitenciare, nu însă şi cu cei din Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP), care i-au cerut în repetate rânduri demisia.