Tudorel Toader le răspunde celor care critică decizia CCR: 'O fac ori din necunoaştere, ori din interes'

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, afirmă că a primit decizia CCR pe tema revocării şefei DNA ca pe un început de revenire spre normalitate, iar cei care susţin altceva decât stipulează decizia CCR o fac din necunoaştere sau din interes.

Toader a început interviul de la Antena 3 cu o serie de consideraţii generale despre rolul ministrului Justiţiei.

"Ministrul Justiţiei este singurul ministru la care Constituţia face referire în mod explicit. Ministrul Justiţiei nu face pare doar din Executiv, ci şi din CSM, garantul independenţei justiţiei. Ministrul Justiţiei are autoritate faţă de procurori, potrivit Constituţiei. Unii prezintă aceast lucru într-un mod neconform cu realitatea. Nu înseamnă că procurorul este dependent politic. Ministrul Justiţiei nu se uită între coperţile unui dosar. E treaba procurorului. Dar ministrul poate să întrebe de ce n-ai terminat urmărirea penală într-un dosar. Asta e de administrare a justiţiei şi intră în competenţa ministrului Justiţiei", a declarat ministrul.

"Am aşteptat cu interes, cu preocupare decizia. Dar, pe fond, ce am scris acolo este în deplin acord cu convingerea mea profesională din domeniul dreptului contituţional şi în deplin acord cu exigenţele constituţionale. Profesional vorbind, am primit-o ca pe un început de revenire spre normalitate", a mai precizat Tudorel Toader.

Ministrul a contestat voalat şi statutul de magistrat al procurorilor.

"Sigur că şi procurorii şi judecătorii se numesc în Constituţie magistraţi, dar funcţional, constituţional, sunt competenţe diferite şi moduri de organizare funcţionare diferite. Spre exemplu, procurorii funcţionează pe principiul subordonării ierharice, ceea ce nu găsim la judecători", a declarat Toader.

Tudorel Toader a explicat că nu se putea ajunge la judecătorul de contencios administrativ, pentru că preşedintele ţării nu emite acte administrative.

"Cine susţine altceva decât ce stipulează decizia CCR o face ori din necunoaştere, ori din interese. Când pledam la CCR, am văzut reprezentanta preşedintelui care susţine că preşedintele a emis un act administrativ. Preşedintele nu emite acte cu caracter administrativ şi nu se poate adresa instanţei de contencios administrativ. Constituţia nu poate să trimită litigiul la cel mai înalt nivel la contenciosul administrativ, la un judecător care să tranşeze litigiul", a declarat Tudorel Toader la Antena 3.

