Tulcea: Excursii cu cântece vechi lipoveneşti în Deltă

Două adolescente din Tulcea, Diana Amelian şi Alexandra Listrat, au început anul trecut să le ofere turiştilor care ajung în Delta Dunării excursii cu cântec lipovenesc, repertoriul lor incluzând cântece vechi culese de la bunici, potrivit Agerpres.

Diana şi Alexandra sunt membre ale filialei teritoriale a Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România (CRLR) şi s-au întâlnit în urmă cu doi ani la o tabără organizată de comunitate, primul lor recital oficial fiind prilejuit de sărbătorile de iarnă.

"Am cântat o melodie la festivitatea de Crăciun. Am avut cred că două sau trei repetiţii înainte, dar totul a ieşit de la sine atât de perfect şi de frumos, încât nu ne-a venit să credem. Şi am zis că trebuie să continuăm", au relatat, pentru AGERPRES, cele două adolescente.

Diana Amelian cântă la vioară de 12 ani şi este elevă a Liceului de arte "George Georgescu" din Tulcea.

"Tata, fiind elev la un liceu pedagogic, iar înainte făceai obligatoriu un instrument, a cântat la vioară patru ani cred, iar instrumentul lui a rămas la bunica mea acasă, sus, pe un dulap. Mereu, când mă duceam la bunici, vedeam vioara şi ziceam că vreau şi eu să mă joc. Aveam trei, patru sau cinci ani şi îmi spuneau că nu am voie. Am ajuns, spre fericirea mea, la o grădiniţă care aparţine Liceului de arte, iar în grupa pregătitoare, au venit fosta mea educatoare cu câţiva elevi şi au arătat nişte instrumente printre care şi vioara. Ea a întrebat cine vrea să atingă vioara, dar nu m-a ales pe mine, deşi cred că am ridicat prima mâna şi am fost foarte supărată. Când au venit părinţii să mă ia, am început să plâng şi am spus că nu mai merg la şcoală dacă nu mă duc la liceul de arte. Aşa am ajuns să cânt la vioară, iar până anul trecut am cântat pe vioara tatălui meu. Anul trecut, am spart-o, de prea mult cântat", a povestit Diana.

Alexandra Listrat, elevă la Liceul teoretic "Ion Creangă" din Tulcea, profil biochimie, o acompaniază cu vocea şi armonica.

"Toată pasiunea aceasta a pornit de când eram foarte mică, iar părinţii mei au fost plecaţi în străinătate să lucreze. Eu am locuit cu bunicii şi, de dorul părinţilor, mă uitam foarte mult la filmările lor de nuntă şi acolo era un muzician care cântă la mai toate nunţile din sat. De la el am şi învăţat să cânt la acest instrument, armonică, sau harmoşca în rusă, care e un instrument asemănător cu acordeonul, dar cu origini ruseşti", a povestit Alexandra.

Repertoriul excursiilor cu cântec oferite de cele două adolescente include cântece culese de la bătrâni.

"Sunt cântece şi din Sarichoi, iar noi încercăm să comunicăm cu bătrânii ca să nu se piardă acele cântece. E destul de greu, dar este frumos pentru că acei bătrâni se bucură foarte mult în primul rând de vizita pe care le-o faci şi faptul că pot să retrăiască acele amintiri şi cât timp îţi povestesc momentele acelea, ei le retrăiesc din nou şi se vede fericirea din ochii lor, ceea ce este superb. Am reuşit să culeg chiar destul de multe şi de la bunica mea care îmi povestea de evenimentele petrecute în sat, de Devişnic, de exemplu. Era un fel de petrecere a burlăciţelor, doar că, desigur, un mod mai tradiţional, în care se adunau fetele şi croşetau, împleteau, în timp ce cântau. În principiu, erau cântece de despărţire, pentru că urma să le plece prietena şi toate plângeau împreună şi erau momente foarte emoţionante şi îmi plăcea că bunica mea mi le povestea şi puteam să simt şi eu emoţiile ei", a amintit Alexandra Listrat.

În momentul de faţă, cele două adolescente spun că cererea turiştilor pentru excursiile cu cântec în Deltă este mai mare decât cea de anul trecut şi lucrează pentru a realiza o pagină pe o reţea de socializare şi a putea fi contactate astfel mai uşor de cei interesaţi.