UDMR le-a bătut obrazul miniștrilor, pe tema bugetului, în plenul Parlamentului: 'Sperăm să fie ultimul an în care se adoptă așa'

Liderul senatorilo UDMR, Cseke Attila, a declarat, în plenul reunit de miercuri, că bugetul de stat pentru 2019 este unul optimist, însă Uniunea speră că acesta va fi ultimul an în care este întârziată dezbaterea și adoptarea proiectului de lege.

„UDMR speră că acesta este ultimul an în care Parlamentul este chemat să adopte bugetul de stat în anul al cărui buget îl discutăm. Sigur, nu este un caz singural. În ultimii 10 ani s-a mai întâmplat, și în anii 2010, 2013 și 2017, dar ar fi bine să fie pentru ultima dată când ne prinde începutul anului cu dezbaterea bugetului de stat. UDMR a avut o atitudine activă în perioada anterioară acestei dezbateri parlamentare, nu am negat și nu negăm acest fapt. Am avut dezbateri, întâlniri cu coaliția de guvernământ și Ministerul de Finanțe și vom discuta oricând va exista interes din partea acestora. Scopul nostru a fost acela de a îmbunătăți semnificativ proiectul de buget. Împreună cu Guvernul și Minsiterul de Finanțe s-a reușit acest lucru. Evident că nu există buget perfect, nicăieri în lume nu există resurse financiare pentru toate provocările, dar în mod cert că acesta este un proiect mai bun decât cel inițial. Decizia Parlamentului de a le da direcțiilor de finanțe județene administrarea contribuabililor mijlocii, care au fost centralizați de Guvernul tehnrocat deja și-a arătat părțile pozitive în încasări”, a declarat Cseke Attila, la dezbaterea bugetului de stat în plenul reunit de miercuri.

El a adăugat că UDMR este mulțumit de proiectul de buget, fiind îmbunătățit în urma discuțiilor cu coalița de guvernământ.

„La bugetul administrațiilor publice locale formula din prioiectul bugetului constituie un avans constitent față de versiunea anterioară, cu un buget crescut pentru consiliile județene, cu bugete minimale prevăzute pentru acesta din urmă, cu un buiget crescut la nivelul țării pentru finanțarea cheltuielilor pentru drumurile județene și comunale.. Tot ceea ce se implementează pentru prima dată s-ar putea să aibp nevoie de ajustări ulterioare. Guvernul va trebui să fie flexibil și ascultător la eventualele probleme punctuale ale autorităților publice locale. Este corectă abordarea guvernamentală și os suținem, ca în bugetul Transporturilor să fie alocate acele resurse financiare care pot fi cheltuite în anul 2019 la construcția de autostrăzi, inclusiv la autostrada Transilvania. Tot atât de evident este că nu numai din alocarea de resurse se vor construi autostrăzi. Așteptăm faptele și realizările concrete. Este un buget optimist, cu câteva creșteri alocate adoptate, cu o propunere mai bună decât cel inițial, dar al cărui succes depinde exclusiv de atitudinea administrărilor de linie pentru realizarea obiectivelor. UDMR vor decide asupra atitutidii de vot la votul final”, a completat senatorul UDMR.

Cseke Attila a făcut aceste precizări la dezbaterile generale din plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului pe proiectul de buget pe 2019. Dezbaterile vor continua joi, urmând ca votul final să fie dat vineri, în plenul reunit.

Guvernula a adoptat, vinerea trecută, proiectul de buget.