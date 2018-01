ULTIMA ORĂ - Așa zisul 'denunțător' al lui Paul Stănescu iese la rampă după anunțul DNA. Care ar fi, de fapt, ținta procurorilor

Primarul Nicolae Stan, supranumit „Bulă”, a ieșit la rampă după ce DNA a cerut ÎCCJ redeschiderea unui dosar pe numele vicepremierului Paul Stănescu, care vizează fapte din 2010, dosarul fiind anchetat anterior și de DNA Craiova şi închis în 2013. După ce a depus o sesizare la DNA Craiova în 2012, primarul Nicolae Stan se „spală pe mâini”, spunând că în actualul dosar nu are nicio implicare.

„În 2009-2012, am făcut parte din Comisia de abuzuri. În acea perioadă am primit sesizări de la cetățenii din municipiul Slatina pentru diferite aspecte, legate mai mult de dl Darius Vâlvoc. În condițiile acestea, eu aveam datoria să trimit la DNA Craiova. Prin Ordonanța din 05.07.2013 s-a dispus soluție de netrimitere în judecată față de persoanele menționate în acea sesizare. După aceea, procurorul șef de la DNA Craiova a respins sesizarea. Împotriva acestei rezoluții s-a făcut plângere la ÎCCJ, fiind respinsă. Eu am făcut (c.n. plângerea la ÎCCJ). Nu avea probleme dl Stănescu, să știți, și nici nu are. Dar dosarul pentru care este chemat joi (c.n. Stănescu) și pe care l-ați dat televiziunile toate nu face obiectul acestui dosar (c.n. vechiul dosar). Habar nu am. Intimați sunt inspectorii de la Curtea de Conturi”, a spus Nicolae Stan, la Antena 3, menționând că nu are nicio implicare în acest nou dosar.

Întrebat dacă a făcut vreo plângere legată de finanțarea echipei de fotbal FC Aluminiu ALRO Slatina, Nicolae Stan a negat.

Mai mult, acesta a adăugat că a fost sunat de cei de la DNA la începutul acestei luni.

„M-a sunt un domn referitor la acest dosar și i-am zis: Domnule, suntem în 2018, de ce mă mai suni”, a spus Nicolae Stan.

Potrivit site-ului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în data de 25 ianuarie urmează să aibă loc primul termen, după ce procurorii au cerut redeschiderea unui dosar ce îl vizează pe Paul Stănescu. Cauza a fost înregistrată la instanţa supremă în 17 ianuarie 2018.

În dosar mai sunt vizate şi alte trei persoane: Marian Belu Briceag, Florin Cotoşman (fost şef în cadrul Gărzii de Mediu ) şi Remulus Manolache.

Ar fi vorba despre un dosar deschis pentru presupuse fapte din 2010, de pe vremea când Paul Stănescu era preşedinte al Consiliului Judeţean Olt. La acea vreme, procurorii DNA Craiova au investigat modul de finanţare al echipei de fotbal FC Aluminiu ALRO Slatina, fiind suspectată modalitatea prin care instituţia publică a susţinut financiar echipa de fotbal.

Cercetările au fost demarate în urma unui raport al Curţii de Conturi pe anul 2010, fiind vorba despre o finanţare nerambursabilă de peste două milioane de lei.

În 2013, dosarul a fost închis de DNA Craiova.

Paul Stănescu a condus Consiliul Judeţean Olt între anii 2008 şi 2016.