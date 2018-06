ULTIMA ORĂ: Fosta şefă DIICOT, judecată pentru corupţie, are INTERZIS la întoarcerea în ţară din Costa Rica

Alina Bica, fosta şefă DIICOT, are o interdicţie de a părăsi Costa Rica, cu riscul de a se întrerupe procedura de acordare a statutului de refugiat, a anunţat avocatul acesteia, în sala de judecată.

"Reluăm o cerere anterioarea, azi am primit documentele noi de la Bica, insistă sa dea o declarație prin videoconferință. Documentele au ajuns la mine prin soțul doamnei Bica. Este o adresa din 7 mai a direcției migrație - secția refugiați, din care reiese că are obligația să nu se întoarcă în România. Se arată acolo că e posibil să i se acorde posibilitatea de a reveni în țară la cerere. A făcut o astfel de cerere in 24 mai, la care însă nu are răspuns deocamdată. Dovedim deci imposibilitatea legală de a se întoarce deocamdată, așa că ar trebui să acceptați audierea prin videoconferință", a afirmat avocatul.

În acest dosar, magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au condamnat-o, pe 26 ianuarie 2017, pe Alina Bica, fostul procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), la trei ani şi şase luni cu executare pentru favorizarea făptuitorului, încadrarea juridică fiind schimbată din luare de mită şi participaţie improprie sub forma determinării cu intenţie la săvârşirea fără vinovăţie a infracţiunii de abuz în serviciu în favorizarea făptuitorului, potrivit Mediafax.

În acelaşi dosar, fostul şef al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Şerban Pop, a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă. Şi în cazul acestuia, încadrarea juridică a fost schimbată din complicitate la infracţiunea de dare de mită în trafic de influenţă.

Totodată, afaceristul Horia Simu a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru cumpărare de influenţă. Şi în cazul acestuia, judecătorii instanţei supreme au schimbat încadrarea juridică din dare de mită în cumpărare de influenţă.

Decizia nu a fost definitivă, apelul fiind în curs de judecare.

Potrivit rechizitoriului DNA, în 2014, Şerban Pop ar fi primit de la Horia Simu aproximativ 230.000 de euro, cash şi sub forma a două contracte de consultanţă judiciară, pentru a interveni la conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), în scopul soluţionării favorabile a unui dosar penal al omului de afaceri.

