Ultimă oră: Rusia invadează Ucraina din Belarus către Cernobîl / pericol de accident nuclear

Apar noi informații de pe zona frontului! Rusia invadează Ucraina și spre Cernobîl. Acest lucru a fost anunțat de Anton Gerashchenko, consilier al ministerului de Interne din Ucraina.

„Invadatorii de pe teritoriul Belarusului s-au mutat în Zona AES Chornobyl.

Dacă după lovirea artileriei ocupanților, o colecție de arme nucleare va fi trasă, atunci o băutură radioactivă poate lovi teritoriul Ucrainei, Belarusului și țării UE!", a spus Anton Gerashchenko.

„Forțele de ocupație ruse încearcă să pună mâna pe Chornobyl. Apărătorii noștri își dau viața pentru ca tragedia din 1986 să nu se repete. Am raportat acest lucru la premierul suedez. Aceasta este o declarație de război împotriva întregii Europe”, a spus președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, pe Twitter.

Instalația de stocare a deșeurilor nucleare e un punct strategic pentru Ucraina. Un posibil atac, o deteriorare a instalațiilor, ar putea duce la o nouă tragedie.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.