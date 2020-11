Ultimul album Kylie Minogue va acea parte de un concert online

Kylie Minogue a lansat vineri albumul "Disco", cu 12 melodii, şi va susţine, sâmbătă, un concert online, notează news.ro.

Starul muzicii pop a lansat 15 albume de studio în 32 de ani de carieră.

Kylie Minogue va interpreta noile melodii, printre care "Say Something", "Magic" şi "I Love It", dezvăluite în ultimele luni.

"Sper că va fi un moment de comuniune în toată lumea", a declarat ea pentru BFM TV. "Ştiu că unii fani au prevăzut deja ce vor bea înainte, cu ce se vor îmbrăca, cum se vor conecta pentru a împărtăşi momentele cu prietenii lor".

Artista australiană a adăugat că este "emoţionată cu adevărat" de ideea că fanii ei se pot aduna, la distanţă. Acest concert va fi accesibil peste tot în lume şi va începe la ora 21.00, pe un site dedicat. Pentru a putea participa, fanii vor plăti un bilet de 17,5 euro.

Precedentul album al lui Kylie Minogue a fost "Golden", de country-pop. Cu un album disco, cântăreaţa revine la melodiile care au consacrat-o.

"Disco a făcut parte dintotdeauna din viaţa mea. Nu am fost niciodată la Studio 54 dar acele imagini, acele cântece, acele melodii sunt atât de puternice şi minunate", a spus ea.

Kylie Minogue, născută pe 28 mai 1968, şi-a început cariera ca actriţă şi a cunoscut succesul în muzică odată cu single-urile „Locomotion“ şi „I Should Be So Lucky“. Începând cu 1988, a lansat 14 albume de studio, cel mai recent datând din 2018 („Golden”), care au fost vândute în peste 80 de milioane de copii în întreaga lume. Are în palmares 16 ARIA Awards, trei Brit Awards şi un Grammy (din cinci nominalizări), între altele.

Kylie Minogue a concertat în România de două ori - la festivalul Cerbul de Aur, Braşov, în anul 1993, şi la Bucureşti, în cadrul turneului „KylieX2008”, pe stadionul Cotroceni.