Un avertisment: Dragnea va lăsa România în întuneric! Nu este o figură de stil, ci o realitate

PSD este pe cale să lase România în beznă. Jaful şi incompetenţa din companiile energetice a atins proporţii apocaliptice, stâlpii Transelectrica se prăbuşesc ca popicele la prima furtună, infrastructură de transport a energiei este pe butuci, iar avariile la centrala nucleară Cernavodă se ţin lanţ. De altfel, în 2022, expiră durata de viaţă a reactorului 1 de la Cernavodă, iar guvernul nu a mişcat un deget pentru a upgrada reactorul - un proces lung şi complicat.

În anii 90, în România era un adevărat fenomen al hoţilor de cupru – tăiau cablurile, pentru a recicla metalul – fapt care a dus le nenumărate întreruperi de curent sau la blocaje pe linia ferată. Pesediştii sunt mai răi decât hoţii de cupru! Cu legea în mână, au luat banii companiilor din energie pentru a plăti pensiile speciale şi salariile aparatului de represiune.

Aceste companii, care gestionează infrastructura de energie şi transport de gaz, au rămas fără resurse pentru investiţii. Este o chestiune de timp până când se va produce un dezastru. Oricum, deja au avut loc avarii grave precum cea din vara lui 2016, când două judeţe – Vâlcea şi Argeş – au rămas fără curent, fapt fără precedent din 1977!

Locuiesc în Texas, un stat care-şi datorează prosperitatea investiţiilor în energie, şi urmăresc atent fenomenul. Sub administraţia republicană, Statele Unite sunt pe cale să devină exportator net de energie. Fenomenul are repercursiuni globale: vara trecută, au plecat spre Polonia primele exporturi de gaze lichefiate, oferind acestei ţări o alternativă la gazul rusesc. Chiar New York Times – probabil adversarul nr. 1 al preşedintelui Trump – scria, la 28 ianuarie 2018, „Oil Boom Gives the U.S. a New Edge in Energy and Diplomacy” şi lăuda politica energetică a republicanilor, politică ce a dus la reducerea dependenţei de exporturile din Orientul Mijlociu şi Venezuela.

Însă acest boom energetic a fost posibil pentru că statul nu s-a amestecat, sub pretextul unor operaţiuni „strategice”, iar investiţiile au fost făcute de companii private. Dimpotrivă, administraţia republicană a redus birocraţia şi barierele artificiale în calea dezvoltării potenţialului energetic.

România are acum oportunităţi uriaşe – mă refer în primul rând la gazele din Marea neagră, dar şi la posibilitatea de a dezvolta surse de energie verde - dar „prostia şi corupţia” pesedistă le dau cu piciorul. Demnitarii pesedişti şi clienţi lor puşi să stoarcă de resurse companiile energetice – la Nuclearelectrica, şef este un tânăr de 29 de ani, fără nici o pregătire în domeniu, cu studii la un institut cultural din Rusia – pur şi simplu nu pricep ce se întâmplă. În afară de dorinţa de a se îmbogăţi rapid, de preferinţă fără să-i prindă DNA-ul, nu-i interesează nimic.

Eu personal, aş fi vrut să văd: ce soluţii propune opoziţia pentru sectorul energetic? Cuvinte mari, despre stânga şi dreapta, am mai auzit. Să vedem, concret, ce vor face PNL, USR sau partidul lui Dacian Cioloş cu jaful generalizat şi incompetenţa din acest sector, de la Romgaz, CNE Cernavodă sau Transelectrica? M-am săturat să „cred” în oameni providenţiali, care ne vor arăta ce fac abia după ce ajung la putere. Dar nimeni din opoziţie nu spune nimic. De ce?

În primul rând pentru că sunt prea incompetenţi şi prea fricoşi ca să îşi asume vreo măsură, indiferent care ar fi ea. În al doilea rând, pentru că şi ei privesc aceste companii ca pe o vacă de muls, unde îşi vor angajele rudele şi pilele şi vor dirija contractele către clientela care i-a finanţat.

În iulie 2015 am mai scris că România are resurse energetice atât de importante încât poate fi un tigru al Europei, dacă le gestionează corect, adică prin intermediul firmelor private şi nu le lasă pe mâna unui stat ultra-corupt. Corupţia bandei pesediste şi laşitatea opoziţiei ne duc însă pe urmele Venezuelei, un stat pe care bogăţia resurselor naturale l-a distrus, în loc să-l dezvolte.

Eu sunt însă optimist în aceste zile de primăvară şi cred că încă mai putem opri acest dezastru.

Sărbători fericite tuturor cititorilor!

