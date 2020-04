Un documentar despre Eddie Kramer, inginer de sunet care a lucrat cu Hendrix, Led Zeppelin şi Kiss, în pregătire

Un documentar despre Eddie Kramer, inginer de sunet care a lucrat între alţii cu The Beatles, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, The Rolling Stones şi Kiss, este pregătit de Joe Berlinger, Spencer Proffer şi revista Rolling Stone.

„From the Other Side of the Glass” va fi produs de Joe Berlinger („Metallica: Some Kind of Monster”) şi Spencer Proffer („Chasing Trane”), între alţii, relatează Variety, conform News.ro.

Documentarul va fi regizat de John Dorsey, cunoscut pentru „Year of the Scab” (2017).

Eddie Kramer, în vârstă de 77 de ani, originar din Cape Town, a fost inginer de sunet pentru cinci albume ale trupei Led Zeppelin (începând cu „Led Zeppelin II”), cinci ale The Rolling Stones, două înregistrări ale The Beatles („All You Need is Love”, „Baby, You’re a Rich Man”) şi pentru unul dintre cele mai de succes discuri din anii 1970, „Frampton Comes Alive!” al lui Peter Frampton.

Ca producător, a lucrat cu trupa Kiss pentru câteva albume şi proiecte.

El a ajutat la înregistrarea triplului album „Woodstock”, lansat în 1969, şi a mai lucrat cu Traffic şi Derek & the Dominoes.

Numele de care este legat în mod special este Jimi Hendrix. Pe lângă faptul că a fost inginer de sunet pentru toate albumele lansate de chitarist, inclusiv „Are You Experienced”, „Axis: Bold as Love” şi „Electric Ladyland”, Kramer a fost, de-a lungul deceniilor, coproducător al albumelor postume.

Filmul documentar este aşteptat să se concentreze pe mărturiile lui Kramer referitoare la istoria rockului, dar şi să exploreze dezvoltarea sa personală.

În ultimii ani, Kramer s-a concentrat pe încercarea de a dezvolta tehnologia de studio, a ajutat la crearea de programe şi de efecte pentru chitară. În plus, fotografii realizate de el au fost expuse la Morrison Hotel Gallery.

Revista Rolling Stone este parte din proiect deoarece transformarea lui Kramer în figură-cheie din spatele scenei rock coincide cu fondarea publicaţiei şi succesul atins rapid.

Documentarul se află acum în producţie, iar o expoziţie cu fotografii ale lui Eddie Kramer este programată să fie deschisă anul acesta. Un album foto se află în lucru la editura Meteor 17 a lui Proffer şi va fi lansat după premiera documentarului.