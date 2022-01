Un musulman a fost bătut în India după ce a urinat în fața unei vaci (VIDEO)

De când guvernul Narendra Modi a venit la putere, atacurile asupra musulmanilor și a castelor oprimate de către grupurile hinduse care pretind a fi „protectori ai vacilor” au crescut. Hindușii consideră vaca un animal sacru și este, de asemenea, venerat ca o mamă.

Poliția a arestat un bărbat după ce un videoclip cu el lovind un musulman pentru că ar fi urinat în fața unei vaci a devenit viral pe rețelele de socializare.

Incidentul a avut loc vineri în districtul Ratlam din statul Madhya Pradesh din India. În videoclip, mai mulți bărbați sunt văzuți bătând și abuzând verbal victima, pe Saifuddin Patliwala, informează Siasat Daily.

Bărbatul a fost rugat să-și ceară scuze în fața camerei pentru gestul făcut, să își dea jos taqiyahul (acoperământ tradițional musulman) și să îl calce în picioare.

[English Captions] This hate crime took place in Ratlam, Madhya Pradesh



Hindu extremists brutally thrashed a Muslim elderly man and forced him to remove and kick his skull cap over the allegation that he was urinating on roadside in front of a cow.



Credits: @zoo_bear pic.twitter.com/a0Y69D5WyX