Un tablou semnat de Banksy a fost vândut cu 380.000 de dolari

Un Banksy original care a fost ars şi distrus într-un clip transmis online a fost vândut sub forma NFT pentru 380.000 de dolari, potrivit BBC, informează News.ro.

Print-ul „Morons”, critică la adresa pieţei de artă, descrie un licitator al Christie's. El a fost vândut sub formă de artă digitală prin tehnologia NFT (bun criptografic).

Un clip partajat pe contul BurntBanksy arată un bărbat mascat care aprinde lucrarea cu o brichetă. Momentul a fost carcaterizat de un critic de artă drept un truc pentru făcut bani.

NFT oferă un registru online de proprietate, însă arta nu este prezentă fizic şi poate fi reprodusă.

Acest tip de artă este tot mai popular, iar artişti ca Grimes au strâns bani mulţi prin lictarea de lucrări digitale. Recent, trupa Kings of Leon şi-a lansat un album în această manieră.

„Este o reală smecherie. Aceste lucruri sunt făcute pentru bani mulţi”, a spus Ossian Ward, autor al cărţii „Ways of Looking: How to Experience Contemporary Art”. „Poţi spune că orice este o lucrare de artă... dar dacă arzi un Banksy şi apoi vrei bani pe el, asta se clasează foarte jos pe scara artei pentru mine”.

Print-ul ordginal din 2006 făcut de Banksy, intitulat „Morons (White)”, descrie un licitator al casei Christie's care arată tablouri înrămate într-o cameră aglomerată. Alături de el se află o imagine înrămată cu textul: „Nu pot să cred că voi, idioţilor, chiar cumpăraţi asta”.

Această lucrare a fost achiziţionată pentru 95.000 de dolari de către Injective Protocol, firma din spatele performance-ului online, care a spus că scopul a fost să inspire entuziaştii de tehnologie şi artiştii.

O copie a lucrării a fost distrusă după ce a fost vândută la o licitaţie în 2018, în faţa celor aflaţi în sală.