URGENT!-ZBOR REPATRIERE 28 Aprilie

Astazi, 26 Apr. ora 11.00, sunt efectuate doar 80 de rezervari, numarul minim necesar pentru efectuarea zborului fiind 100, conform informarii FlyDubai.

Revenim cu precizarea companiei ca, este obligatorie indeplinirea numarului minim de pasageri pentru efectuarea zborului , pe cursa Dubai -Otopeni din 28 Aprilie, zborul fiind anuntat din 10 Aprilie.

Asadar, adresam rugamintea catre persoanele interesate pentru repatriere in Romania, sa evalueze in amanunt aceasta varianta intrucat nu exista certitudinea unui alt zbor de repatriere, cursele comerciale fiind anulate pana la o data necunoscuta, in functie de evolutia pandemiei COVID-19.

Rezervarile se efectueaza direct pe website-ul Fly Dubai , compania gestionand in exclusivitate acest zbor din 28 Aprile, ca si cel anterior din 21 Aprilie si pentru informatii suplimentare va rugam sa contactati compania aeriana.

Nu detinem informatii despre alte posibile zboruri de repatriere in luna Mai , urmand sa va informam de indata ce compania ne comunica, conform protocolului stabilit pentru misiunile diplomatice.

Va multumim !

Scrie Consulatul General al Romaniei la Dubai