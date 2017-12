USR în 2017: Anul demisiei lui Nicușor Dan și al crizei interne

Uniunea Salvaţi România (USR) s-a confruntat în 2017 cu o criză în interiorul partidului generată de demisia din funcţie a preşedintelui şi fondatorului acestei formaţiuni politice, Nicuşor Dan, după şedinţa Biroului Naţional, când a anunţat că renunţă şi la calitatea de membru de partid după ce conducerea USR a decis în urma votului de la un referendum intern să se poziţioneze împotriva revizuirii Constituţiei pentru redefinirea familiei, relateaza agerpres.

Elek Levente a fost desemnat să asigure interimatul la şefia USR."Simt o datorie pentru oamenii care ne-au votat. Tema aceasta a familiei este o temă foarte importantă pentru fiecare dintre ei, este o temă intimă care 'ine de identitate, de sentimentul religios. Pentru că USR-ul a fost votat şi de oameni care sprijină acest referendum, câteva sute de mii, şi de oameni care nu-l sprijină, convingerea mea fermă e că USR-ul trebuie să se adreseze şi unora şi altora. E o chestiune de onoare, o promisiune pe care nu am putut s-o ţin. Nu e nimic dramatic, e o construcţie cu mulţi oameni. A apărut o majoritate care vrea să meargă într-o direcţie, nu cred că direcţia este bună, dar e dreptul lor s-o facă. Sunt convins că tot ce-am promis în campanie se va face de către USR", îşi motiva Dan gestul.El a declarat că este pregătit pentru a candida la Primăria Capitalei în 2020."E o poziţie pentru care eu m-am pregătit foarte mult şi da, îmi doresc să candidez. Acum depinde care va fi contextul (...) care va fi contextul, dacă voi fi într-un partid, ce vor dori colegii din acel partid, sunt multe, dar eu îmi doresc să candidez (...) lupta asta pentru Bucureşti continuă cu forţele pe care le am", a spus Nicuşor Dan, la Realitatea TV.La referendum, majoritatea membrilor de partid (52,7%) au votat în favoarea unei poziţionări a acestei formaţiuni politice faţă de iniţiativa de modificare a Constituţiei pentru redefinirea familiei.*** Procesul de alegere a noului lider al partidului a fost marcat de contestaţia unuia dintre cei trei candidaţi, deputatul USR Cristian Seidler, care a declarat că se retrage din cursa pentru preşedinţia partidului, invocând probleme tehnice legate de pregătirea Congresului."Sunt nişte probleme tehnice legate de felul în care s-au făcut pregătirile, respectiv sistemul de vot în pregătirea Congresului, şi asta m-a făcut să mă retrag. Nu mă refer la sistemul de vot din cadrul Congresului, ci de la alegerea delegaţiilor. S-au folosit sisteme de vot diferite din punctul meu de vedere. Eu militam pentru unitatea lor şi am constatat că e o cursă din care eu nu pot să fac parte", preciza Seidler.Vlad Alexandrescu, Dan Barna şi Cristian Seidler şi-au depus, în 1 octombrie, candidaturile pentru funcţia de preşedinte al USR, alegerile având loc pe 28 octombrie la Poiana Braşov.*** Dan Barna a fost ales preşedinte al Uniunii Salvaţi România (USR), în cadrul Congresului extraordinar al partidului, desfăşurat la 28 octombrie la Poiana Braşov. Dan Barna a obţinut 127 de voturi din cele 191 exprimate, iar contracandidatul său, Vlad Alexandrescu, 50 de voturi.După anunţarea rezultatelor, Barna a declarat că unul dintre primele lucruri pe care le va face în perioada următoare va fi să ia legătura cu toate filialele care au decis să nu participe la congres, pentru a pune capăt ''zbaterii'' în care s-a aflat în ultima perioadă partidul.Dan Barna a mai menţionat că extinderea şi creşterea partidului reprezintă unul dintre obiectivele sale prioritare. Potrivit acestuia, Congresul extraordinar organizat la Poiana Braşov a fost statutar, la acesta participând un număr mare de delegaţi.El afirma la Congres, înainte de a fi ales preşedinte, că demisia lui Nicuşor Dan a fost o greşeală, care a dus la crearea unei falii adânci în interiorul partidului şi a spus că obiectivul USR trebuie să fie impunerea prim-ministrului la următoarele alegeri parlamentare.La o săptămână după congres, noul preşedinte USR a declarat, pentru AGERPRES, că partidul său va avea "cu siguranţă" un candidat propriu în turul I al alegerilor prezidenţiale din 2019, iar pe preşedintele Klaus Iohannis îl va susţine numai în situaţia în care acesta va ajunge în turul II, iar candidatul USR nu."Despre candidaţi este oarecum prematur să vorbim. Ce pot să spun cu siguranţă este că la alegerile prezidenţiale în turul I, USR va avea cu siguranţă un candidat, pentru că suntem un partid care îşi doreşte să conteze în politica din România şi în anii care urmează. Suntem un partid nu doar de conjunctură, ci un partid care reprezintă acea idee importantă că se poate face politică şi decent, cu oameni care vin din societate şi care vor să schimbe nişte realităţi care timp de 27 de ani s-au dovedit nefuncţionale", a spus Barna, pentru AGERPRES.Întrebat dacă această poziţie exclude posibilitatea ca USR să îl susţină în turul I al prezidenţialelor pe Klaus Iohannis dacă acesta va decide să candideze, Dan Barna a menţionat că actualul preşedinte al ţării reprezintă pentru USR o opţiune numai pentru turul II, în caz că nu va ajunge acolo candidatul USR."Preşedintele Iohannis a reuşit în mare măsură să reprezinte vocea cetăţenilor (...) Evident că sunt discuţii politice care vor avea loc la momentul respectiv. Dar ceea ce eu spun cu siguranţă este că USR va avea un candidat în turul I. Evident că în turul al doilea, dacă candidatul nostru nu va ajunge acolo, între opţiunea preşedintele Iohannis şi, să spunem Gabriela Firea, vom susţine cu toată energia pe preşedintele Iohannis, aici nu este niciun dubiu", a mai afirmat preşedintele USR.Totodată, preşedintele USR a arătat că formaţiunea sa are o colaborare în plan legislativ cu platforma România 100 a fostului premier Dacian Cioloş pe mai multe proiecte şi că vor mai urma şi altele care vor ajuta la consolidarea încrederii între membrii USR şi ai platformei. "Avem acelaşi ADN, aceleaşi valori, Românie decentă, meritocrată, cu profesionişti, experienţa guvernării recente a domniei sale a arătat acest lucru. Vom vedea în lunile următoare şi în perioada anterioară alegerilor care va fi cea mai funcţională metodă de colaborare", a mai spus Dan Barna.***Filiala USR Bucureşti a organizat alegeri interne, în urma cărora Roxana Wring a fost aleasă preşedintă a organizaţiei, alături de o nouă echipă a Biroului municipal.Noua preşedintă a filialei şi-a propus ca USR să devină pentru bucureşteni partidul administraţiei publice incoruptibile şi competente."PSD lasă în urmă un dezastru de proporţii: un oraş a cărui infrastructură este aproape de colaps, un buget secătuit de pomeni electorale şi o administraţie opacă, politizată, incompetentă. USR trebuie să fie vârful de lance al luptei anti-PSD, este de datoria noastră să luptăm pentru salvarea Bucureştiului. Suntem singurul partid care o poate face. Vom construi o organizaţie puternică, creând coeziune internă şi insistând pe reguli şi proceduri clare, şi vom elabora un program politic, USR Bucureşti 2020, credibil, cu obiective specifice, măsurabile, accesibile, relevante şi încadrate în timp", a declarat Roxana Wring.*** Uniunea Salvaţi România i-a solicitat ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, la sfârşitul lunii octombrie, să retragă din Parlament proiectul de modificare a legilor Justiţiei şi să îl supună unei dezbateri publice reale, care sa reunească toţi actorii care pot contribui la modernizarea legislaţiei.Reprezentanţii USR au subliniat că Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie, Ministerul Public şi Consiliul Superior al Magistraturii au respins proiectul de modificare a legilor Justiţiei şi au cerut Parlamentului sa-l restituie ministrului Tudorel Toader, deoarece afectează independenţa Justiţiei. Totodată, USR a amintit că preţedintele ÎCCJ, Cristina Tarcea, "a arătat că proiectul nu a beneficiat de transparenţă şi, mai important, a încălcat dispoziţiile legale care reglementează mecanismul de elaborare şi adoptare a actelor normative".De asemenea, deputaţii USR şi PNL s-au declarat nemulţumiţi, la finalul celor 13 ore de dezbateri la proiectul pentru modificarea Legii 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, susţinând că PSD doreşte să subordoneze toate instituţiile statului român şi chiar că a avut loc "o lovitură de stat de catifea la Palatul Parlamentului"."După 13 ore de şedinţă, de dezbateri, pentru că nu am găsit altă rimă, până la urmă nu a mai avut loc votul final şi putem să o considerăm o victorie. Este o victorie amară şi destul de mică, dar e o victorie importantă pentru mesajul pe care noi putem să-l transmitem cetăţenilor din stradă care au venit acum la gardul Parlamentului să-şi exprime nemulţumirea faţă de ce s-a întâmplat pe parcursul acestei zile în Camera Deputaţilor, în care efectiv democraţia a fost strânsă de gât. Nu poate să existe un regulament în nicio ţară democratică prin care să se elimine dezbaterile din şedinţa Parlamentului. Acesta este un abuz şi este un abuz clar şi fără niciun fel de dubiu. Ceea ce s-a întâmplat azi — să fie impusă o lege, să fie votată şi discutată într-o comisie artificial creat㠗 este un pas înapoi major pentru democraţie, iar ceea ce USR a reuşit să facă şi ceea ce opoziţia a făcut în această şedinţă parlamentară a arătat că nu e totul pierdut", a declarat preşedintele USR, deputatul Dan Barna.Parlamentarii USR au recurs, pentru a-şi manifesta nemulţumirea faţă de modificarea legilor Justiţiei, la forme inedite de protest atât în Comisia specială, cât şi în plenul Parlamentului.Senatorii USR au oferit un cadou de Crăciun colegilor lor - câte un exemplar din volumul 'Ferma animalelor' de George Orwell, sau au adus în plen un drapel al UE şi au pus pe băncile care le revin pancartele galbene de forma unor palme pe care scrie 'Toţi pentru Justiţie'.De asemenea, lucrările Comisiei speciale pentru legile justiţiei s-au desfăşurat, la un moment dat, în acorduri de muzică clasică şi nu numai, melodii difuzate de reprezentanţii USR.Deputaţii grupului USR au declanşat şi un protest spontan în sala de plen a Camerei Deputaţilor faţă de continuarea dezbaterilor asupra legilor "Comisiei Iordache", ei afişând coli albe pe care au scris "Hoţii!". Deputatul USR, Stelian Ion — membru în comisia specială pentru legile justiţiei - a expus motivele protestului de la o portavoce, întrucât microfonul a fost tăiat de preşedintele de şedinţă, Gabriel Vlase.Disputele au apărut după ce, ca urmare a epuizării timpului de dezbateri asupra articolelor din statutul procurorilor şi judecătorilor, s-a trecut la vot, fără susţinerea amendamentelor.* USR, un partid nou pe eşichierul politic românesc, a fost înfiinţat la începutul anului 2016 şi a reuşit în acelaşi an să obţină la alegerile parlamentare un rezultat prin care a devenit a treia forţă în Legislativ. Alegerile parlamentare din decembrie au adus partidului 30 de mandate în Camera Deputaţilor şi 13 în Senat.