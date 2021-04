USR-PLUS începe să cedeze: condiția impusă pentru a nu mai solicita demisia lui Florin Cîțu

USR PLUS ar putea renunța în anumite condiții la solicitarea ca Florin Cîțu să nu mai fie premier. „Există această posibilitate, dacă reușim să așezăm coaliția pe noi baze", declară liderul deputaților USR PLUS, Ionuț Moșteanu.

Ionuț Moșteanu spune, într-un interviu la RFI, că s-ar impune „niște acte adiționale" la protocolul de funcționare a coaliției, legate în special de modul de demitere a unui ministru.

Întrebat ce a transmis USR PLUS PNL-ului, la ședința de luni a coaliției, Ionuț Moșteanu a răspuns: „Nu este în regulă ce s-a întâmplat, nu este în regulă folosirea unilaterală și fără niciun preaviz a atributului constituțional al premierului de a demite oricând vrea dânsul pe oricine din Guvern. Suntem într-o coaliție și vrem să fim tratați ca parteneri”.

La întrebarea legată de condițiile la care ar renunța USR PLUS la solicitarea ca Florin Cîțu să nu mai fie premier, liderul deputaților USR PLUS a spus: „În niște condiții clare, care vor fi enunțate astăzi în ședința de la ora 16. A fost ieri o discuție lungă, până după miezul nopții, cu colegii din Biroul Național, s-au explorat mai multe variante. Vom lucra la o propunere și vom merge cu ea către partenerii de coaliție în ședința de la ora 16 astăzi. Niște condiții care să așeze colaborarea în coaliție pe niște baze de colegialitate. Aducerea atributului constituțional în discuție între niște parteneri nu va face decât să fragilizeze coaliția, pentru că da, poate să demită, constituțional, pe cine vrea, când vrea, din Guvern, însă la fel și noi, USR PLUS susține cu 33% din voturi această coaliție în Parlament, avem atributul constituțional să votăm ce vrem în comisii sau în plen, să respingem de exemplu un proiect al Guvernului sau să votăm o moțiune de cenzură. Ei bine și unde ajungem cu asta? Nu ajungem nicăieri, nu. Trebuie să ne așezăm la masă, avem experiență, am lucrat ani de zile cu parteneri în privat și în politic, știm să conducem echipe, vrem să vedem acest lucru și de la domnul Cîțu că devine un partener al echipei dânsului, al echipei ministeriale, un partener pentru reforma la care ne-am angajat cu toții”.

Soluția USR PLUS la criza din coaliție

Rep.: Deci există posibilitatea să rămâneți în coaliție, cu Florin Cîțu premier, dar în alte condiții, asta ne spuneți?

I.M.: Există această posibilitate, da, dacă reușim să așezăm coaliția pe noi baze.

Rep.: Asta ce înseamnă, că vreți renegocierea acordului de coaliție?

I.M.: Renegociere e prea mult spus, doar completare, aș zice, mai degrabă, cu noi idei, un mod de lucru mai detaliat, care da, poate că ar fi trebuit să fie detaliat de la început, din decembrie, de când am semnat acel acord de coaliție. Am avut multă bunăvoință și am spus că anumite lucruri sunt considerate cumva de bun simț și nu trebuie să le detaliem acolo. Iată că la aproape patru luni după acel moment este nevoie să clarificăm modul în care colaborăm în această coaliție.

Rep.: Și vă referiți mai exact la modul în care poate fi schimbat un ministru?

I.M.: Asta este una dintre probleme, de fapt, cea mai mare problemă. Apoi, sunt multe altele, pentru că zilele astea s-au conturat mai multe probleme, așteptări, frustrări. Cele mai importante sunt așteptările venite din partea românilor, din partea electoratului. Am spus că vrem să facem niște schimbări, vrem să vedem că aceste schimbări se întâmplă, vrem să vedem curaj, pentru că declarații politice am tot văzut. Miniștrii noștri au arătat acest curaj și vrem să fie sprijiniți în încercările lor de reformă de către prim-ministru.

Rep.: Vă doriți ca un ministru să nu mai poată fi demis la Guvern, ci în urma unor discuții în coaliție?

I.M.: Asta este absolut corect și absolut normal, absolut loial și colegial. Premierul a fost învestit odată cu Cabinetul, odată cu miniștrii. Miniștrii sunt oameni propuși de partidele din coaliție, sunt politicieni care au voturi în spate și acest lucru trebuie respectat. Faptul că noi i-am pus prin vot cu toții împreună această armă constituțională în mâna premierului Cîțu nu-i dă dreptul s-o folosească, decât după ce avem o discuție corectă, colegială, cu argumente, cu evaluări și aici vrem să mergem.

Rep.: Dar asta ar însemna că premierul ar avea un rol pur decorativ.

I.M.: Nu este așa, nu despre asta este vorba. Numai că nu vrem, pentru binele românilor, să vedem un premier care ajuns în scaunul de la Palatul Victoria, se transformă într-un stăpân, că miniștrii nu sunt nici măcar angajații premierului, sunt niște colaboratori. Mai ales că suntem într-o coaliție (...). Trebuie să fim consultați, să discutăm, să vedem când sunt probleme.

Unde a greșit Florin Cîțu, în viziunea USR PLUS?

Rep.: Dar cum veți putea să mai colaborați cu premierul Florin Cîțu, după ce v-ați jignit reciproc?

I.M.: Eu cred că nu este o jignire, este o descriere a unui mod de comportament la care noi nu ne-am așteptat. Faptul că odată ce s-a văzut cu acea armă constituțională în mână, a început să împuște partenerii care-i puseseră acea armă în mână, asta nu mi se pare în regulă. Eu dacă vrea domnul Cîțu, pot să-mi cer scuze pentru acest cuvânt (vătaf-n.r.), ca să mergem înainte, însă un lucru este foarte clar: nu vrem să se mai întâmple așa ceva, vrem să stăm la masă și să mișcăm lucrurile umăr la umăr, împreună (...).

Rep.: Dar PNL a spus că nu are ce să negocieze cu dvs. în coaliție.

I.M.: Haideți să vedem. Noi spunem că aceste lucruri trebuie discutate înainte și negociate și clarificate. Niște strângeri de mână sau niște acte adiționale la protocolul de coaliție și mergem împreună mai departe, din nou, dar după ce le clarificăm.