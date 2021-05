USR PLUS virează la stânga în București

O mutare de ultimă oră a USR PLUS București arată că această organizație va merge pe calea confruntării în relația cu Primarul General. Astfel, alegerea lui Andrei Rigu în calitate de lider al consilierilor generali USR PLUS din cadrul Consiliului General al Municipiului București (CGMB) reprezintă un semnal clar că lucrurile se vor tensiona la nivelul Coaliției locale din Capitală, dar mai ales în raport cu Nicușor Dan.

De notat că Andrei Rigu reprezintă aripa dură a USR PLUS din București și s-a profilat în ultima perioadă ca un contestatar al Primarului Capitalei. Faptul că Rigu îl înlocuiește în funcția de lider de grup pe Cosmin Smighelschi, un lider cu mai multă experiență, dar care reprezintă aripa moderată a partidului, arată cât se poate de limpede că USR PLUS nu dorește pace la nivelul CGMB și în relația cu Primarul General, ci merge pe scenariul confruntării.

Mai mult, este de așteptat ca grupul de consilieri condus de Andrei Rigu să adopte tot mai mult un discurs de Opoziție, apropiindu-se în acest fel chiar de retorica PSD. De altfel, el însuși un fost membru al PSD, fapt pe care l-a și recunoscut public, Andrei Rigu a lăsat să se înțeleagă că principalul criteriu de care se va ghida este acela de a obține sprijinul altor grupuri politice pentru inițiativele USR PLUS.

Trebuie spus că alegerea lui Andrei Rigu mai are o semnificație, respectiv de a deschide pe termen lung dialogul dintre USR PLUS și PSD la nivelul CGMB. O astfel de mișcare pare în acest moment una imposibilă. Dar simplul fapt că USR PLUS merge pe mâna unui fost membru al PSD, precum și opțiunea acestei formațiuni de a se poziționa tot mai clar în calitate de contestatar al Primarului Capitalei, arată că o astfel de evoluție nu trebuie exclusă din calculele politice.

De această virare la stânga a USR PLUS, nu doar la nivelul Capitalei, dar și la nivel național, este foarte interesată aripa PLUS din partid. O astfel de repoziționare este forțată de liderii PLUS în perspectiva Congresului partidului, cu scopul de a șubrezi poziția lui Dan Barna. Liderul USR este promotorul unei linii moderate în relația cu partidele de Coaliție, iar dinamitarea acestei relații ar șubrezi șansele acestuia de a câștiga șefia partidului.