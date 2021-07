Valeriu Gheorghiță: A crescut de 5 ori numărul infecțiilor cu varianta Delta în România / VIDEO

Șeful campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiță, a declarat marți că varianta Delta a coronavirusului se răspândește tot mai mult în România.

Potrivit acestuia, în ultima săptămână s-au înregistrat în România 127 de cazuri de persoane infectate cu varianta Delta.

„Evolutia saptamanala a infectiilor cu varianta Delta din numarul total de infectari are un trend crescator de la 1,5% la peste 6,8%. Ce am observat este o crestere de 5 ori a numarului de cazuri cu varianta Delta in ultimele 8 saptamani”, a spus el.

Din procentul secventierilor 56% au avut ca rezultat varianta virala Delta, iar 50% din cazurile cu Delta se afla in 28 focare, a menționat Gheorghiță.