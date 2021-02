Valeriu Gheorghiță: Anticipăm că tulpina africană nu se va extinde rapid

Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, Valeriu Gheorghiță, a declarat duminică la Antena 3 că tulpina africană a coronavirusului nu se răspândește cu viteza tulpinii britanice.

„Ieri a fost o zi in care am simtiti ca putem castiga aceasta cursa impotriva pandemiei. Avem peste 800.000 persoane vaccinate, din care majoritatea vaccinate si cu doza a doua. Avem o rata mare de peste 90% de utilizare a dozelor receptionate. In martie putem deschide noi locuri pentru programare. Cu cat ne vaccinam mai multi reducem probabilitate ca virusul sa acumuleze noi mutatatii. Spre deosebire de tulpina britanica, nu anticipam ca tulpina africana este o tulpina care se va extinde rapid. Peste 200.000 de doze din vaccinul Pfizer ar urma sa ajunga maine in Romania”, a declarat Valeriu Gheorghita.