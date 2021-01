Valeriu Gheorghiță: Primele vaccinuri Moderna ar putea ajunge în România în ianuarie

Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a declarat miercuri, la Antena 3, că al doilea tip de vaccin anti-coronavirus, realizat de compania americană Moderna, ar putea ajunge în România încă din această lună. Comisia Europeană a autorizat miercuri vaccinul Moderna.

„4,3% din cantitate revine Romaniei, inseamna aproximativ 3,5 milioane de doze de la compania Moderna. Daca se va aproba inca un contract am putea primi dublu. Chiar din luna ianuarie ne asteptam sa ajunga in Romania, chiar pana la 15 ianuarie ar putea sa fie livrata prima transa de doze. Este o veste buna, dar volumul este incomparabil mai redus decat in cazul vaccinurilor BioNtech-Pfizer. Transele care urmeaza sa vina nu sunt foarte consistente”, a declarat Valeriu Gheorghiță.

