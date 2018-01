Varujan Vosganian, anunţ după desemnarea Vioricăi Dăncilă ca premier: Nu poţi refuza pe cineva pentru că e din Videle

Purtătorul de cuvânt al ALDE, deputatul Varujan Vosganian, consideră că preşedintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dăncilă ca premier pentru că nu avea niciun motiv să refuze, iar argumentul că provine din Videle l-ar fi scos "în afara Constituţiei".

"Dacă ar fi făcut un refuz la Viorica Dăncilă, în ciuda efortului de imaginaţie pe care l-a făcut preşedintele în legătură cu Sevil Shaidehh, orice efort de imaginaţie ar fi făcut acum nu ar fi putut să găsească un contraargument. Nu poţi să spui că refuzi pe cineva pentru că e din Videle. În Constituţia României, nicăieri nu se menţionează obârşia ca criteriu.(...) Pe cortexul politic, Teleorman are o suprafaţă mult mai mare decât cea pe care o are în ţară (...) Klaus Iohannis nu avea niciun alt motiv, decât năduful. Or, năduful, ciuda (...) 'nu pun pe cineva de la PSD' nu este un argument. Dacă Iohannis nu avea alt argument decât că doamna Dăncilă vorbeşte englezeşte cu accent latin sau că e Videle, sigur că asta îl scotea în afara Constituţiei şi atunci se putea declanşa o procedură care să nu fie foarte confortabilă. (...) Chiar dacă a pierdut câteva like-uri pe Facebook, cred că el socoteşte că pe termen lung această atitudine ar putea să-i fie folositoare", a afirmat, joi, Vosganian la Adevărul Live.

El susţine că în cazul unor alegeri anticipate ar fi previzibilă "o reconfirmare" a majorităţii PSD-ALDE.

"Am asistat (n.r. miercuri, la Palatul Cotroceni) la un spectacol unic în ultimul deceniu, în care preşedintele şi şefii partidelor din Coaliţie s-au gratulat, şi-au mulţumit, şi-au urat succes, şi-au manifestat intenţia ca lucrurile să se petreacă cât mai repede astfel încât România să nu fie în criză. Sigur că cei care se aşteptau să umple pieţele, să facă scandal, să arunce sloganuri privind anticipatele au rămas dezamăgiţi. Însă dacă dezamăgirea este preţul normalităţii, eu urez poporului român să fie cât mai dezamăgit în perioada următoare, Klaus Iohannis nu avea de ales. (...) Ce era la capătul acestor alegeri anticipate? O reconfirmare a majorităţii PSD-ALDE, care era previzibilă, ar fi însemnat şi cronica unui eşec anunţat pentru campania pentru prezidenţiale a lui Iohannis din 2019, indiferent cine ar fi fost candidatul nostru la Preşedinţie", a adăugat Vosganian.