Vești BUNE pentru bucureșteni - WI-FI gratuit în spații și instituții publice din Capitală

La propunerea Primarului General, Consiliul General a aprobat proiectul privind demararea proiectului WI-FI gratuit in Bucuresti. Proiectul a fost aprobat cu 37 de voturi pentru, 7 abtineri si 2 voturi impotriva.

„Din dorinta de a asigura cetatenilor si organizatiilor acces mai facil si mai rapid la servicii publice si la informatii, precum si pentru promovarea obiectivelor turistice si sociale din Bucuresti, propunem Consiliului General un proiect de Hotarare privind aprobarea de principiu pentru demararea unui proiect privind oferirea de internet gratuit prin tehnologia Wi-Fi in spatii publice din Bucuresti. Acordul de azi este necesar pentru realizarea studiului de fezabilitate, care ne va oferi solutiile tehnice, precum si indicatorii economici, care vor fi ulterior supusi aprobarii Consiliului General.

Proiectul urmareste in principal promovarea obiectivelor aflate in administrarea Municipiului Bucuresti(parcuri, gradini publice, spitale, muzee etc), asigurarea accesului rapid al cetatenilor la informatii si servicii publice electronice dar si imbunatatirea accesului la internet, prin cresterea gradului de acoperire a retelelor de comunicatii electronice de mare viteza in banda larga.”, transmite Gabriela Firea.