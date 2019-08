Victor Ponta contraatacă: 'Când te înjură şi te atacă tâlharii de genul Băsescu sau Guşă înseamnă că faci ceva bun'

Victor Ponta reacţionează dur la atacurile venite din partea lui Traian Băsescu,dar şi din partea lui Cozmin Guşă. Liderul Pro România îi numeşte pe cei doi "şantajişti", "şpăgari" şi "bişniţari".

Băsescu + Gusa, clasicul cuplu de santajisti, spagari si bisnitari a luat foc! Tocmai isi gasisera in “neconflictuala Viorica” o noua victima de unde sa suga bani si avantaje - si eu le stric afacerile! Base si Gusa vor in continuare Guvernul acesta rau pentru Romania si bun pentru ei - ati inteles? Astia care se lafaiau in bani si avantaje in timp ce taiau pensiile, salariile si bagau firmele romanesti in faliment - nu le ajunge niciodata!

Viata ne-a invatat pe toti ca atunci cand te injura si te ataca talharii de genul Basescu sau Gusa inseamna ca faci ceva bun si le strici lor spagile si aranjamentele murdare - deci continua! Iar viata o sa o invete rapid pe Doamna Dancila ca laudele baloase ale acestora fac mult mai rau decat orice critica!

Ne injura Basescu si Gusa - e semnul cel mai clar ca facem bine si trebuie sa continuam!", scrie Victor Ponta pe Facebook.

Consultantul politic Cozmin Gușă a prezentat la Realitatea TV propria explicaţie cu privire la jocurile care stau în spatele deciziei Pro României și ALDE de a susține candidatura lui Mircea Diaconu la alegerile prezidențiale din 2019. ”Planul cu Mircea Diaconu a fost pus la cale în Croația de George Maior, Florian Coldea și un fost lider PSD-ist”, a spus acesta.