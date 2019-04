Victor Ponta DISTRUGE campania online a celor de la PSD: 'Îi consideră pe toți românii proști și total neinformați'

Liderul PRO România, Victor Ponta, a criticat campania dusă de PSD în mediul online. El susține că banii din această campanie „infernală” ar trebui să meargă la spitale și școli.

Citește și: Mihai Tudose replică DEVASTATOARE pentru Carmen Dan: 'Nu intra în dialog cu prostul, că te dezgheață și te inundă'

„Mandri ca Suntem indonesieni?!? Guvernul PSD a finantat prin Programul Start Up Nation o firma din Indonesia??? “Patriotii” care vor sa ne reprezinte in Europa nu sunt romani? Prostia si hotia cu cheltuiala (din banii de la Buget) se tine. Sa va explic: 1. Faptul ca au umplut tot internetul cu reclama la “realizarile” Guvernului folosind poze cumparate , cu oameni care nu sunt romani si cu imagini folosite pentru firme din Indonesia- este doar un semn ca cei care fac cam campania online a PSD ii considera pe toti romanii ca fiind prosti si total neinformati / oamenii vor respect si adevar - nu poze cumparate cu straini prezentati ca “pesedisti”

2. Toata aceasta campanie infernala ( poze false, publicitate sufocanta si sute de tineri postaci care scriu tot felul de mizerii pentru cativa banuti ) se plateste din Buget , din taxele si impozitele romanilor , din banii care ar fi trebuit sa mearga la spitale si scoli ! Si PSD si PNL fac la fel!

3. Programul START UP NATION a fost o idee excelenta a lui Florin Jianu ( Presedintele CIMMR) / in 2019 , prin incompetenta clasica a actualului Guvern, totul s-a stricat si deformat (in plina criza a fortei de munca ei au punctat nr. de locuri de munca create prin proiect si diferentierea s-a facut la cate locuri de munca se creeaza si s-a ajuns la un concurs artificial de locuri de munca false care se muta de la o firma la alta )

4. avem suficienti oameni adevarati, tineri si de succes in Romania pe care sa ii promovam ca exemple de succes ( nu trebuie sa cumparam poze de pe Internet ) / nu este corect sa iei milioane de euro din Buget pentru publicitatea electorala/ avem nevoie de oameni competenti care sa implementeze corect si eficient programe de dezvoltare/ putem sa fim toti”, a precizat Victor Ponta într-un mesaj pe Facebook.