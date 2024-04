Victor Ponta intră la rupere: Cîrstoiu nu merită o umilire publică! Piedone încă mai are șanse să mobilizeze votul anti - Sistem

Fostul premier Victor Ponta spune că decizia coaliției de a renunța la candidatul Cătălin Cîrstoiu e un pas în favoarea lui Nicușor Dan. Ponta nu crede că Gabriela Firea sau Sebastian Burduja mai au șanse să câștige Primăria Capitalei, însă spune că Popescu Piedone încă poate mobiliza votanții sătui de sistem.

Iată ce a scris Victor Ponta pe Facebook:

Concluziile mele, dupa “Sedinta de 14 ore” sunt extrem de triste pentru Bucuresti :

1. S-a “decis”sa ramanem cu Nicusor Dan Primar General la Capitala - inca 4 ani de “inghet” pentru un oras cu atatea resurse umane si financiare / ii atacam “din interior” pe posibilii contracandidați si impartim voturile ca sa profite Nicusor de sistemul cu un singur tur de alegeri

2. Piedone mai are inca sanse sa mobilizeze votul Anti Sistem - dar acum o sa se lupte si cu aparatele de Partid ale PSD - PNL / AUR nu a avut inteligenta si bunul simt sa nu isi puna candidat si sa-l sustina / deci in loc sa unim fortele anti Nicusor Dan , le impartim intre 4 candidati

3. Catalin Carstoiu nu merita in niciun caz o umilinta publica de acest fel / sunt convins ca nu el s-a rugat sa fie candidat ci a fost rugat / ideea frumoasa si generoasa de profesionist care este adus in politica a fost total compromisa dupa povestea cu “femeia independentă” si “medicul” / a ramas, in schimb, convingerea oamenilor ca sunt bagati in fata oameni noi doar ca sa fie folositi in mod necinstit dupa care sunt aruncati fara nicun scrupul peste bord

4. Gabriela Firea a fost primar si isi dorea sa candideze, o revansa pentru 2020 era logica si alegatorii din Bucuresti o asteptau / au decis la “Coaliție” ca merge la Europarlamentare nu la Primarie / acum iar candideaza “cu forta” la Primarie dar merge si la Bruxelles; in loc sa se lupte cu Nicusor Dan insa, trebuie sa se lupte cu Piedone si cu Burduja / normal ca bucurestenii sa considere ca ei nu conteaza deloc in “jocurile de putere”

5. Sebastian Burduja este unul dintre cei mai buni, educati, pregatiti oameni tineri din politica . Putea si dorea sa candideze la Primarie- avea pregatirea si imaginea publica prin care il putea eclipsa pe Nicusor Dan exact in punctele sale tari si la electoratul sau . Intai i se spune ca nu candideaza totusi / dupa care este trezit din somn in Coreea de Sud ( unde a mers cu un avionde linie ca nu putea sa-l deranjeze pe Iohannis in privat jet) si aruncat in lupta pentru Capitala . Un caz clasis in care “batranii sacali politici” il imping pe unul mai tanar si mai destept decat ei sa ii rupa gatul

Klaus Iohannis l-a chemat la Cotroceni pe Nicușor Dan in 2020 sa arate ca il sprijina - probabil va face la fel in 2024 !

Ieri seară, coaliția a decis să meargă cu candidați separați la Primăria Capitalei

După ore și ore de discuții și negocieri Coaliția PSD PNL a decis retragerea candidaturii lui Cătălin Cârstoiu și depuneri de candidaturi separate la funcția de primar general al Capitalei. La fel și liste separate de consilieri pentru Consiliul General al Municipiului București.