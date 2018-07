Victor Ponta lansează acuzaţii grave: Dragnea a modificat Codul Penal prin şantaj mafiot

Victor Ponta, liderul Pro România, lansează acuzaţii grave la adresa lui Liviu Dragnea. Fostul premier susţine, într-o postare pe Facebook, că preşedintele PSD a impus modificarea Codului Penal în Camera Deputaţilor prin "şantaj mafiot". Ponta explică faptul că a fost împiedicat să ajungă la votul final, iar dacă ar fi ajuns ar fi votat împotrivă.

"NU am votat azi modificarile aduse Codului Penal - cred ca am datoria sa explic tuturor oamenilor rationali si echilibrati din Romania acesta pozitie e mea (si a colegilor mei din #ProRomania) / cei deja mintiti sau cumparati de Propaganda nu cred ca asculta argumente - insa eu ma adresez celor multi care vor sa inteleaga pe ce drum merge tara noastra/ desi aveam o justificare subiectiva sa votez “pentru” ( am suferit direct abuzuri si am pierdut functia de Premier din acesta cauza) am considerat inca o data ca sunt ales in functii publice ca sa ii reprezint pe cei care m-au votat (nu sa imi rezolv problemele sau frustrarile personale)

In primul rand am fost in imposibilitate fizica sa votez azi deoarece am avut Programul oficial aprobat de conducerea Camerei Deputatilor care preciza foarte clar ca sesiunea de vot final va fi Joi 5 Iulie ( motiv pentru care mi-am luat bilet de avion si ma intorc in tara in aceasta seara) - azi dimineata Liviu Dragnea a decis total neprocedural schimbarea zilei de vot pentru motivul dubios ca in acest fel ii santajeaza pe Gabriel Vlase, Mihai Tudose si alti deputati PSD care nu doreau sa voteze Codul Penal (amenintarea a fost ca nu il mai voteaza pe Vlase ca director la SIE) / astfel in urma unui santaj mafiot deja obisnuit pentru “stilul Dragnea” am fost impiedicat si eu si altii sa votam.

Daca votul ar fi fost joi (asa cum era in program) as fi fost prezent si as fi votat CONTRA din urmatoarele motive:

1. pe fond cred ca erau necesare modificari ale Codului Penal pentru a pune in aplicare deciziile CCR si a reformula acele prevederi pe care procurori abuzivi ( gen Uncheselu, Portocala samd) le-au folosit in mod distorsionat pentru a acuza “tintele politice” / ceea ce a iesit insa azi din Camera Deputatilor este mult peste ( si uneori contra) acestui cadru normal de modificare

2. Nu primesc lectii de la slugile si spagarii lui Dragnea despre abuzurile comise de procurori/ am petrecut 3 ani nevinovat pe bancile de la ICCJ , familia mea a fost direct afectata de aceste abuzuri si ne-am luptat cu legea in mana impotriva lor / dar modificarile facute azi la Codul Penal nu au avut ca scop indreptarea acestor nedreptati si impiedicarea lor pe viitor - ci doar sa il protejeze pe Liviu Dragnea si pe unii din “baronii” din politica, afaceri sau media care l-au sprijinit pe el in ultima perioada doar din acest motiv pragmatic.

3. cand am considerat ca Dragnea este nevinovat in Dosarul “Referendumului” am mers chiar in fata judecatorilor si am spus acest lucru sub juramant / cand procurorii lui Kovesi au interpretat abuziv si aberant infractiunea de “abuz in serviciu” am spus public asta / conceptul de “foloase nepatrimoniale constand in simpatie politica ” inventat de unii din DNA este profund antidemocratic si stupid ( cum poti sa faci politica daca nu vrei sa obtii simpatia oamenilor ?!?!) / insa definitia data azi este total anormala si va proteja in practica mari abuzuri din partea celor aflati im functii executive

4. Intr-o societate democratica procedurile sunt la fel de importante ca si fondul /

- cum poti sa modifici radical un Cod Penal in 48 de ore ( “ziua ca banditii”) devansand chiar si ziua de joi pe care chiar tu o decisesei si sa spui ca totul e ok? / din Decembrie 2016 de cand PSD are majoritate parlamentara de ce nu a modificat Codul pana la momentul condamnarii lui Liviu Dragnea ? Daca era achitat Dragnea mai exista aceasta graba?

5. cum poti functiona institutional daca ai ajuns sa il santajezi pe viitorul Director al SIE ca daca nu voteaza modificarile la Codul Penal nu ii dai voturile de investitura ?!?

6. Modificarile la Cod au fost votate cu o majoritate de doua voturi - exact cele doua ale deputatilor Dragnea si Draghici - vezi FOTO ( acuzati de infractiunea de “abuz in serviciu” ) - normal ar fi fost ca cei pe care aceste schimbari ii privesc direct sa se fi abtinut de la ceea ce reprezinta un clar vot dat in interes personal

7. pentru parlamentarii PSD care au raspuns la apelurile lui Dragnea si au venit sa voteze aceasta zi va reprezenta o piatra pe care o vor duce in spate toata cariera ( problema lor si a constiintei lor pana la urma) / insa impresia pentru romanii obisnuiti va fi ca TOTI politicienii voteaza legi care sa ii protejeze contra Justitiei ( oamenii nu sunt interesati de detaliile de joc politic dar sunt suficient de destepti sa nu se lase pacaliti de emisiunile televizate facute de propagandisti platiti de Dragnea din bani publici )/ pentru #ProRomania ( un start up party) este acum cu atat mai important sa arate in mod clar ca intelege sa faca “un altfel de politica”

8. Ignorarea si sfidarea de catre Parlament a institutiilor din Justitie ( ICCJ, CSM, PICCJ ) nu face decat sa largeasca prapastia institutionala si aversiunea dintre magistrati si politicieni ( am fost in cariera mea publica in ambele parti) / acest “razboi” institutional este extrem de nociv si pericliteaza pe termen lung functionarea mecanismelor democratice din tara noastra

9. In Romania ( ca de altfel in toate societatile) este nevoie de legislatie si institutii care sa combata eficient coruptia ( un fenomene care tine de slabiciunea umana si de mecanismele de functionare ale unui Stat) / faptul ca Kovesi si unii din procurorii DNA au abuzat de puterile lor ajungand intr-o extrema maligna trebuie indreptat dar prin echilibrare si nu prin cazutul in extrema cealalta / faptul ca anumiti politicieni au avut ca unic slogan lupta anticoruptie ( va aduceti aminte de Basescu si “tepele din Piata Victoriei) le dovedeste fie demagogia fie incapacitatea de a oferi adevarate proiecte alternative de guvernare / oamenii rationali deja au invatat aceste lucruri si nu s-au mai lasat pacaliti

10. Am fost procuror incepand cu anul 1995 si om politic din 2001 si am capacitatea sa fac analize si sa ma exprim : in Romania anului 2018 este cel mai ridicat grad de coruptie institutionalizata din ultimii 23 de ani / pentru ca este vorba despre un Grup politic organizat care a acaparat putere parlamentara guvernamentala si la nivel local fara precedent, care foloseste acum la nivel national un sistem clientelar si de mafie economica testat si aplicat in Judetul Teleorman , care detine resurse financiare si de media practic nelimitate, care s-a conectat la retele si grupuri transnationale si care a invatat sa “fure cu legea in mana ” ( vezi cazul Fondului Suveran de Investitii) - in acest context schimbarea legislatiei si slabirea institutiilor va afecta Romania pe termen lung si foarte grav

Concluzie : din motivele descrise mai sus nici eu nici deputatii #ProRomania NU am votat modificarile Codului Penal / acestea au ca scop salvarea lui Dragnea si a grupului lui de interese cu pretul afectarii grave a mecanismelor democratice din Romania / eu cred ca ( mai devreme sau mai tarziu) Dragnea nu o sa scape de Justitie - dar pretul pe care il plateste societatea romaneasca este extrem de mare!", scrie Ponta pe Facebook.