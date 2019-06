Oferta lui Victor Ponta pentru parlamentari, după ultimele evoluții din PSD și Guvern

Fostul premier Victor Ponta, liderul Pro Romania, a spus că formatiunea pe care o conduce este pregatita sa ajute la 'reconstructie' pentru ca si tara si PSD se indreapta spre insolventa, mesajul fiind transmis pe fondul motiunii de cenzura care va fi depusa in Parlament, a scandalului de ultimă oră care macină PSD si a afirmatiilor recente ale consilierului premierului Viorica Dancila.

„Remus Borza este un bun specialist in insolventa si faliment - cred ca sosirea lui la Palatul Victoria arata ca insolventa Guvernului se indreapta spre faliment!! El crede in terapie de soc pe metoda “Ciorbea - 1997” sau “Basescu -2010” !

Primaria Municipiului Bucuresti este in insolventa de fapt - si se indreapta spre faliment de drept / la fel si PSD este in insolventa politica si merge spre faliment - tot cu “terapii de soc” ! O sa sa se ocupe tot Remus Borza ?

Noi, cei din ProRomania, am preluat Guvernul si tara in 2012 dupa faliment si insolventa / am reconstruit economia, am dat salarii si pensii, am scazut deficitele si inflatia, am asigurat un cadru de dezvoltare stabil si predictibil!

Acum suntem pregatiti sa ajutam din nou la reconstructie - depinde insa ce aleg parlamentarii: falimentul actual sau reconstructia alaturi de noi! Ii asteptam!

Suntem ProRomania- si tinem cu Romania!”, a scris Ponta pe Facebook.

