Victor Ponta: 'Mi-aș dori să se termine cât mai repede 2021, pentru că un an mai rău nu țin minte'

Fostul premier Victor Ponta a vorbit miercuri seară, la România TV, despre anul 2021 şi despre perspectivele ţării noastre în următorul an. Victor Ponta salută învestirea noului guvern, cu PSD în componenţă, şi speră că acesta va pune România pe un făgaş mai bun, dar crede că anul 2021 a fost unul pierdut de ţara noastră şi că încrederea populaţiei în autorităţi este la un minim istoric.

„Mi-as dori sa se termine cat mai repede 2021, pentru ca un an mai rau nu tin minte. Romanilor le-au fost furate speranta si increderea. 2021 a fost un an in care toata lumea si-a pierdut speranta, nu au vazut nicio directie, am vazut mii de oameni care si-au pierdut viata din cauza Covid, alte mii de alte afectiuni. A fost un an pierdut si nu avem asa multi, e greu sa ierti pe cineva care ti-a furat un an.

Viata m-a invatat ca mereu se poate mai rau, dar imi doresc pentru toata lumea sa nu mai repetam tragediile din 2021, cu vieti pierdute, cu bani pierduti. Nu stiu pe nimeni sa spuna ca in 2021 i-a fost mai bine.

Nu cred ca a fost o criza politica, dar oamenii si-au pierdut increderea ca statul roman poate sa-i ajute. Toti romanii pe care i-au intalnit mi-au spus ca trebuie sa se descurce singuri. Si nu va fi mai bine, pentru ca increderea se pierde usor si se castiga foarte greu. Speram intr-un 2022 mai bun, dar deocamdata nu avem nicio certitudine.

De 1 Decembrie in general romanii uita de lucrurile rele si se bucura, dar suntem o societate foarte divizata, fara lideri, in care lipseste total increderea. Nu cred ca domnul Iohannis mai are increderea oamenilor. In momentul asta nu avem lideri. Poate o sa fie domnul Ciucă, domnul Ciolacu, dar acum nu avem.

Eu am fost mereu un sustinator al ideii ca, dincolo de spusele domnului Iohannis, tot la PSD o sa se ajunga, dar trebuie reconstruit ce s-a distrus pe partea de incredere a oamenilor. Increderea se reconstruieste in timp si cu seriozitate. Va trece mult timp pana oamenii se vor gandi ca politicienii chiar fac ceva pentru ei, in momentul asta este la un record istoric negativ. Cred ca niciodata ca acum nu au vrut toti oamenii, de toate categoriile sociale, sa plece din tara. Oamenii nu mai cred in nimic, nu mai cred ca se va face acea autostrada pentru care domnul Basescu si doamna Kovesi mi-au facut mie dosare penale si, iata, nici dupa 9 ani nu e inceputa.

Nimeni nu crede ca cei care nu au facut nimic timp de 7 ani o sa se dea de trei ori peste cap si se vor transforma. Eu acum am timp sa vad mai mult directia si preocuparile din alte tari, care sunt despre sistemele de sanatate, despre cum s-a schimbat lumea in pandemie etc. La noi sunt despre ce partid ia ce ministere. Sper ca asta sa vad si in Romania in anul 2022. Dar in acelasi timp as vrea sa facem o tara din care copiii nostri sa nu mai vrea sa plece.”, a spus Victor Ponta la România TV.