ACUZAȚII - Victor Ponta: PSD plăteşte bani grei ca să se lupte cu Pro România

Liderul Pro România, Victor Ponta, a afirmat, luni, că PSD "plăteşte bani grei" să se lupte cu partidul său, susţinând că social-democraţii au reuşit să se mobilizeze doar la moţiunea de cenzură prin care l-au dat jos pe fostul premier Sorin Grindeanu, iar, când e vorba de moţiunea contra PNL, "se 'îmbolnăvesc' subit exact în numărul necesar".

"Noi, cei de la Pro România, ne-am luptat în fiecare zi cu Orban şi PNL, am votat şi moţiunea de cenzură din februarie şi am fost singurii care am votat împotriva învestirii Guvernului Orban 2 în martie. Azi am fost prezenţi toţi 24 să votăm moţiunea de cenzură. Chiar dacă unii au făcut azi blat şi au chiulit din plen, noi ne luptăm în continuare cu acest Guvern incompetent şi corupt! În acest timp, PSD plăteşte bani grei ca să se lupte cu Pro România, scoate în faţă mici şmenari şi valutişti timişoreni care spun că pesediştii s-au "îmbolnăvit" azi şi nu au venit la Parlament că "i-a demobilizat Ponta". Iar PNL îşi bate joc de români în continuare exact cu sprijinul vânzătorilor şi "conservelor" păstrate de Ciolacu în conducerea PSD - şi cu banii de la buget cheltuiţi de PSD pentru propaganda împotriva Pro România, exact cum făcea şi Dragnea în 2018 - 2019", a scris Ponta pe facebook.



El a susţinut că, din păcate, PSD a reuşit să se mobilizeze doar la moţiunea prin care l-a dat jos pe fostul premier Sorin Grindeanu sau când trebuie să voteze pentru un Guvern PNL. "Când e vorba de moţiunea contra PNL se "îmbolnăvesc" subit exact în numărul necesar", a adăugat Victor Ponta.



"Noi, Pro România, ne luptăm cu PNL şi PSD se luptă cu noi, că le arătam oamenilor blatul lor penibil! Poate înţeleg că această bătaie de joc la adresa electoratului de stânga trebuie să înceteze, poate înţeleg că trebuie să vină alături de noi în bătălii contra lui Orban şi Iohannis! Dacă nu înţeleg o să le arate din nou la vot oamenii! Noi suntem Pro România - şi ţinem doar cu România!", a mai scris Ponta.



Liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, a afirmat luni că Victor Ponta nu a făcut altceva decât "să submineze" atacând PSD şi încercând să demobilizeze atât parlamentarii Pro România, cât şi parlamentarii PSD.



"Aş vrea să mă refer şi la Pro România. Ce şanse de succes am avut astăzi, când, începând cu ziua de ieri, Victor Ponta nu a făcut altceva decât să submineze atacând PSD şi încercând să demobilizeze atât parlamentarii partidului dânsului, cât şi parlamentarii PSD. Totuşi, să îl aud pe Victor Ponta vorbind de trădare şi trădători este prea mult. Domnul Victor Ponta îi acuză pe cei de la PSD care nu au ajuns la vot, cinci parlamentari din 206, un procent foarte mic, e adevărat, important, îi face trădători. Ar trebui să fie mai atent, pentru că grupul parlamentar al dânsului este format exclusiv din astfel de oameni. Îi transmit fostului prim-ministru, fost preşedinte al PSD, că tipul acesta de a face politică e de domeniul trecutului şi că oamenii nu mai pot fi minţiţi, aşa cum crede dânsul. Toate partidele care astăzi au lipsit de la întrunirea cvorumului legitimează, susţin deciziile aberante ale Guvernului Orban, susţin nedublarea alocaţiilor, susţin nemajorarea pensiilor, susţin modul haotic în care Guvernul gestionează această criză sanitară şi, evident, şi criza economică", a spus Simonis.



Şedinţa Parlamentului în care trebuia dezbătută şi votată moţiunea de cenzură nu a putut să aibă loc, luni, din lipsa cvorumului. În urma apelului nominal, doar 226 de parlamentari au fost la şedinţă, fiind necesară prezenţa a 233 de deputaţi şi senatori.