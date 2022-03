Victor Ponta, despre tabloul dezastrului din România: gazele ne țin o lună, dacă nu e frig! Agricultura revine în secolul 18

Fostul premier Victor Ponta, lider al Pro România, arată faptul că situația din România este critică, iar declarațiile pompoase ale guvernanților frizează realitatea. Ponta susține că țara noastră are gaze pentru doar lună, asta pentru că depindem de importuri, iar în ceea ce privește agricultura nu vom mai avea deloc îngrășământ și nici de unde să importăm.

”Declaratiile oficiale pompoase nu tin loc de masuri. Romania si-a distrus dupa 2016 independenta energetica - a inchis doar facilitati de productie fara sa puna nimic in loc - a abandonat marile proiecte energetice demarate in 2012 - 2014 fara sa mai inceapa in mod concret nimic.

Acum rezistam o luna - daca nu e frig si pentru ca am oprit toti marii consumatori industriali ( care inca mai produceau ceva in Romania) . Faptul insa ca depindem total de importuri intr-o perioada in care nimeni nu mai vrea sa exporte asteptand sa vada ce se intampla cu Rusia si Ucraina , ne duce la alte crize si mai grave .

De exemplu, prin inchiderea Azomures, in Romania nu se mai produc DELOC ingrasaminte pentru agricultura ; din Rusia si Ucraina nu se mai importa ; Turcia si Polonia nu ne dau pentru ca tin pentru nevoile interne = cum faci agricultura in Romania secolului 21 fara ingrasaminte ? Ca in secolul 18 ?

Nu mai producem deloc in Romania fier beton si materiale de constructii . Cum putem sa facem autostrazi din bani europeni fara materiale?

Vorbele bombastice si vizitele la unitati militare alaturi de oficiali straini sunt frumoase - dar nu ajuta deloc economia . Si daca ne prabusim in continuare economic - cine mai ramane in Tara?”, scrie Victor Ponta.