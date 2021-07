VIDEO| Explozie în Dubai: S-a auzit în tot orașul

Un incendiu a izbucnit miercuri seara în principalul portul din Dubai, a anunţat pe Twitter direcţia de comunicare a emiratului, după o explozie violentă care s-a auzit în tot oraşul, informează AFP și Agerpres.ro.

"S-a raportat un incendiu care a izbucnit într-un container aflat pe o navă ancorată în portul Jebel Ali. O echipă a apărării civile din Dubai (o brigadă de pompieri) acţionează pentru stingerea incendiului", conform sursei citate.

Big explosion rocks #Dubai , reports of an oil tanker explosion at Jebel Ali port. I hope all the Dubai tweeps are safe! pic.twitter.com/3oBFiKpL5n

A big explosion rocked Jabal Ali port in the #UAE

According to #Dubai authorities, the fire is under control, and no casualties are reported. #دبي #الامارات pic.twitter.com/6KRuFJxS7M