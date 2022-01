VIDEO| Militari ucraineni testează arma uşoară antitanc de nouă generaţie NLAW livrată de Regatul Unit în toiul unor tensuni cu Rusia

Militari ucraineni în ţinută de camuflaj de iarnă, alb cu negru şi blănuri, s-au anternat în folosirea unor rachete antitanc (NLAW, Next generation Light Anti-tank Weapon) livrate de către Marea Britanie în cadrul unui efort occidental de a ajuta Ucraina să se apere în cazul unei invazii a Rusiei, relatează Reuters.

Rusia a obţinut negocieri cu Occidentul privind noi garanţii de securitate în Europa, după ce a comasat peste 100.000 de militari la frontiera Ucrainei, o fostă republică sovietică care vrea să adere la NATO.

Regatul Unit a trimis în ianuarie Ucrainei sisteme uşoare de armament defensiv antiblindate şi formatori.

Aceste sisteme de armament nu sunt strategice şi sunt folosite în scop de autoapărare, sublinia Londra.

”Ajunge să tragi un foc pentru a distruge complet un vehicul inamic”, declară militarul Zinovî Lujanski în timpul antenamentului, într-un poligon în vestul Ucrainei, potrivit News.ro.

”Va fi mult mai uşor să luptăm împotriva Federaţiei ruse, pentru că această armă poate distruge cu uşurinţă orice fel de echipament blindat inamic”, dă el asigurări.

Regatul Unit şi Statele Unite şi-au intensificat livrările de armament în Ucraina în ianuarie, însă au supărat Kievul din cauză că şi-au rechemat personalul diplomatic.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski nu a exclus, vineri, un război total cu Rusia, însă a acuzat Statele Unite şi presa de faptul că alimentează panica şi afectează economia, în pofida faptului că ”nu sunt tancuri pe străzi”.

Zelenski a făcut aceste declaraţii după ce omologul său rus Vladimir Putin a acuzat Statele Unite şi NATO de faptul că nu răspuns principalelor revendicări ale Kremlinului în domeniul securităţii în criza în centrul căreia se află Ucraina şi a anunţat că Moscova este pregătită să continue să negocieze.

Rusia a anexat Peninsula ucraineană Crimeea în 2014 şi susţine separatişti proruşi care luptă împotriva trupelor guvernamentale ucrainene în Donbas (est), un război soldat cu 15.000 de morţi potrivit Reuters.

