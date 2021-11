VIDEO Bradul de Crăciun a ajuns în Piața Sfatului din Brașov

Un brad înalt de 26 de metri a fost amplasat, joi seara, în Piața Sfatului din Brașov, în așteptarea sărbătorilor de iarnă. Bradul are vârsta de 53 de ani, conform Mediafax.

Primăria Brașov, cu sprijinul Regiei Pădurilor Kronstadt, a amplasat, joi seara, bradul de Crăciun în Piața Sfatului.

Potrivit Primăriei Brașov, bradul provine dintr-o pășune, proprietate a municipiului Brașov, din zona Poienii de Jos.

„Bradul are o înălțime de 26 de metri și, conform studiului realizat de Facultatea de Silvicultură, are vârsta de 53 de ani (creștere în diametru = 12, 73 mm/an) creștere regulată, excentricitate redusă (creștere dreaptă in plan vertical)”, anunță Primăria Brașov.

In următoarele zile acesta va fi impodobit cu globuri verzi, roșii, argintii și aurii, care să îi ducă pe brașoveni și turiști cu gândul la bradul de Crăciun clasic, iar luminițele vor fi în culori calde, ca simbol al magiei sărbătorilor de iarnă.

Anul acesta sărbătorile de iarnă vor începe, la Brașov, în 29 noiembrie.

Pe lângă bradul de Crăciun din Piața Sfatului, municipalitatea va amplasa alți 10 brazi în cartierele Brașovului.

Sursă foto: Mediafax