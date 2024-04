VIDEO | Cazul 'George Floyd' care a zguduit lumea se repetă - Un afroamerican a murit sub genunchiul unui polițist: 'Nu pot să respir'

Presa anglofonă abordează acest subiect de câteva zile, după publicarea unei înregistrări video a arestării filmate de poliţie.

În imagini aparţinând poliţiei din Ohio, filmate de o cameră corporală a unui poliţist şi care circulă pe reţele e socializare, se aude cum bărbatul spune de mai multe ori că nu poate respira în timp ce este ţinut la podea, încătuşat, agentul ţinând genunchiul pe spatele său.

Scena are loc joi, la 18 aprilie, către ora locală 20.00 (vineri, 3.00, ora României).

Poliţişti intervin în urma unui accident implicând o maşină şi un stâlp electric.

Un trecător le-a semnalat că şoferul vehiculului s-a refugiat în barul vecin.

Poliţiştii împing uşa tavernei şi sunt primiţi de o femeie. ”Vă rog, scoateţi-l de aici, acum!”, le cere ea.

Urmează o arestare în forţă.

Frank Tyson se apără, trânteşte un taburet în faţa poliţiştilor şi ridică tonul.

”Ei încearcă să mă omoare”, ”sunaţi şeriful”, repetă el în mai multe rânduri.

Poliţiştii îl prind, îl pun la pământ şi îl ţin la sol.

Un poliţist îl încătuşează, în timp ce altul îşi ţine genunchiul pe partea de sus a spatelui bărbatului, aproape de gât.

Această scenă durează 30 de secunde,

Frank Tyson se aude spunând în mai multe rânduri ”Nu pot să respir. Nu pot... Eliberează-mi gâtul”, iar un ofiţer strigă ”Calmează-te!” şi ”Eşti bine” după care se ridică.

Înregistrarea video durează în total 36 de minute,scrie Reuters.

Timp de şase minute, Frank Tyson rămâne nemişcat, cu faţa la podea, în timp ce agenţii vorbesc cu clienţi din bar.

Un poliţist se adresează atunci bărbatului de la pământ şi-l întreabă dacă s-a calmat.

Niciun răspuns.

Înregistrarea surprinde apoi un poliţist care verifică dacă respiră şi îi ia pulsul.

Agenţii îi scot apoi cătuşele şi încep să-l resuscite cardiopulmonar.

Îi administrează doze de Narcan.

Ambulanţieri sosesc apoi la faţa locului. Ei îl scot pe Frank Tyson din bar pe o targă şi îl transportă într-o ambulanţă.

Bărbatul în vârstă de 53 de ani a fost declarat mort la spital, la ora locală 21.18 (4.18, ora României), la aproape o oră după arestare.

Poliţiştii din Canton implicaţi în incident au fost identificaţi ca fiind Beau Schoenegge şi Camden Burch, potrivit postului american de televiziune WKYC.

Amândoi au fost plasaţi în concediu administartiv, iar Biroul de Anchete Criminale (OCI) din Ohio anchetează incidentul.

”Vreau să-mi exprim cea mai profundă simpatie faţă de rudele domnului Tyson”, a declarat şeful poliţiei din Canton, John Gabbard.

”Pe baza experienţei mele, sunt convin că BCI va procesa la un examen aprofundat”, a dat el asigurări.

Frank Tyson a fost eliberat din închisoare la 6 aprilie, după ce a ispăşit 24 de ani de închisoare într-un dosar de răpire şi furt.

Cotidianul The Washington Post (WP) care citează Departamentul de Readaptare şi Corecţie din Ohio, scrie că băbatul nu s-a prezentat la agentul său de eliberare condiţionată.

Aceste fapte au loc la patru ani de la moartea lui George Floyd, un afroamerican mort în timpul arestării, după ce Derek Chauvin, un poliţist din Minneapolis, şi-a ţinut genunchiul pe gâtul său timp de nouă minute.

Fostul poliţist a fost condamnat la 22 de ani şi jumătate de închisoare după ce a fost găsit vinovat de omor.

Înainte de a-şi pierde cunoştinţa şi a murit, George Floyd, în vârstă de 40 de ani, a spus în mai multe rânduri ”nu pot să respir” şi l-a implorat pe poliţist să-şi ia genunchiul de pe gâtul său.

Aceleaţi vorbe sfâşietoare au fost spuse în iulie 2014 de Eric Garner, un afroamerican care a murit asfixiat în timpul unei arestări de către Poliţia din New York.

Aceste cuvinte au devenit un leitmotiv împotriva violenţelor poliţiştilor faţă de afroamericani.

ATENȚIE! IMAGINI CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL

WARNING: GRAPHIC CONTENT

In a body-camera video released by Ohio's Canton Police Department, officers are seen apprehending a man, identified as Frank Tyson, 53, who can be heard saying ‘I can't breathe’ as they pinned him to the floor https://t.co/yMM7QQ4L9p pic.twitter.com/ojM8Ik5mxQ