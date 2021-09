VIDEO | Ciolacu, despre 'blatul' cu președintele: 'Ce poate să-mi ofere mie Iohannis, după ce a vrut să distrugă PSD?'

Marcel Ciolacu, președintele PSD, respinge categoric varianta unei înțelegi cu președintele Iohannis în criza politică, în contextul în care social-democrații refuză să susțină moțiunea de cenzură AUR-USRPLUS înainte ca aceasta să ajungă în plenul Parlamentului.

„Nu am vorbit. Ce să-mi ofere mie Iohannis mai mult decât mi-au oferit românii. N-am dosare penale, n-am furat, trăiesc din salariu, ghinion. Sunt un om normal, am o familie normală. Ce poate să-mi ofere mie Iohannis și colegilor mei ca eu să fac înțelegere cu Iohannis? Pe ce să fac înțelegere? După ce a vrut să distrugă PSD. Credeți că vreun pesedist uită acest lucru? Credeți că eu am uitat că m-a acuzat că am vândut Ardealul și pe urmă a luat UDMR-ul la guvernare?”, a declarat Ciolacu la B1 TV.

Liderul PSD afirmă că moțiunea de cenzură trebuie votată după decizia CCR pe tema conflictului constituțional Guvern-Parlament, iar dacă PSD ar da curs solicitărilor USR s-ar vorbi despre un blat cu PSD-USRPLUS.

„Despre ce blat discutam astăzi dacă am fi votat cu USR și AUR? A, am un blat cu USR, spuneau cei de la PNL. Oamenii sunt niște ștantajiști. Vor să scape de Cîțu și să guverneze tot cu PNL. Eu nu creez precedentul. Peste șase luni dacă se supără iar USR și vrea să-l dea jos și pe Orban. Băi, pesediști, ia veniți să-l dăm jos și pe ăsta! Cum pot eu să girez așa ceva?”, a mai declarat Ciolacu.