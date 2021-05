VIDEO | Cîţu se vede deja plecat de la Palatul Victoria: 'Chiar dacă eu nu mai sunt aici, reformele merg mai departe'

Premierul Florin Cîţu afirmă că România şi-a asumat mai multe reforme radicale pentru a obţine finanţare din partea Comisiei Europene prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Cîţu vorbeşte deja despre plecarea sa de Palatul Victoria, afirmând că vrea ca reformele să fie ireversibile, indiferent cine va fi premier după el. Printre reformele menţionate se numără cea a companiilor de stat, inclusiv desfiinţarea unor companii, şi reforma sistemului de pensii.

"Noi ne împrumutăm oricum pentru investiţii. Acum că am şansa să mă împrumut mai ieftin de la Comisia Europeană, voi lua această şansă. Ideea e că avem trei surse de finanţare pentru investiţii: buget, PNRR, fonduri europene. Este vorba despre a convinge Comisia Europeana că vom rămâne în ţintele asumate.

Rolul meu este să conving Comisia Europeană că indiferent cum vom finanţa aceste proiecte, eu mă ţin de proiectele promise şi vom reveni cu deficitul în 2024 sub 3%. Diferenţa în România faţă de alte ţări este că România acum este în procedură de deficit excesiv, ceea ce însemană că noi trebuie să arătăm cum vom reduce acest deficit în perioada următoare. Dar de anul viitor majoritatea ţărilor vor avea această condiţie pentru că în toată Europa deficit este peste 3%. Eu spun că este o binecuvântare, blessing in disguise, pentru că tot vreau să facem reforme. Am mers la Comisia Europeană cu reforme foarte ambiţioase. Cea mai importantă pentru mine este reforma companiilor de stat. Avem de 30 de ani companii în care doar băgăm bani. Unele vor putea merge mai departe şi să facă profit, altele vor avea nevoie de capitalizare, de restructurare, iar cu altele nu mai avem ce să facem.

Eu m-am asigurat că aceste reforme, chiar dacă eu nu sunt aici, ele merg mai departe, pentru că România are nevoie de reforme. Dacă eu las asta românilor, sunt foarte fericit. Sunt lucruri care au fost amânate de 30 de ani", a afirmat Cîţu la Digi 24.