VIDEO - Ciucă, Bode și Arafat i-au așteptat pe aeroport, la miezul nopții, pe salvatorii români care s-au întors din Turcia: 'Ne-ați făcut mândri, sunteți eroi'

Premierul Nicolae Ciucă, ministrul de Interne, Lucian Bode și șeful DSU, Raed Arafat, i-au întâmpinat miercuri, la miezul nopții, pe aeroportul Otopeni, pe medicii, asistenții și voluntarii care au fost în misiune de salvare în Turcia.

Salvatorii români au fost aduși în țară cu două aeronave de transport C-27J Spartan, ale Forţelor Aeriene Române, pe ruta Hatay, Turcia - Otopeni. Din echipa SMURD a făcut parte și personal specializat în misiuni de căutare-salvare, alături de o echipă canină.

„Dragi militari, dragi medici de la SMURD, dragi reprezentanti ai ONG-urilor, voluntari care ati participat la aceasta misiune deosebit de dificila, dati-mi voie ca in nume personal, in numele Guvernului Romaniei sa va multumesc pentru ca v-ati indeplinit misiunea, ati fost emisarii Romaniei, ati dus compasiunea poporului roman fata de poporul turc in aceasta tragedie”, li s-a adresat Ciucă.

„Bine ati revenit sanatosi acasa. Aveti aprecierea mea si a tuturor romanilor fata de eforturile exemplare pe care le-ati facut in aceste zile. Imaginile cu voi in actiune, marturiile de la fata locului, faptul ca ati tinut in brate oamenei salvati de sub daramaturi sunt expresia devotamentului si a spiritului de sacrificiu. Ne-ati facut mandri prin ce-ati realizat, sunteti eroii nostri”, le-a spus și Bode.