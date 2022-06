Video - Consilierul lui Zelenski face anunțul zilei: Încă doi generali ruşi au fost ucişi în război

Încă doi generali ruşi au fost ucişi în războiul din Ucraina în regiunea Herson, a declarat consilierul prezidenţial ucrainean Oleksii Arestovici pentru televiziunea belarusă Nexta, potrivit news.ro.

Unul dintre cei doi generali ucişi a fost un general al Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Rusiei, însărcinat cu organizarea aşa-numitului referendum pentru anexarea regiunii ucrainene Herson la Federaţia Rusă, a mai precizat Arestovici.

Ambii au fost ucişi în regiunea Herson, a adăugat el.

Mai mulţi ofiţeri superiori ai armatei ruse au fost ucişi în timpul războiului Rusiei în Ucraina. Numărul lor exact nu este cunoscut, autorităţile ruse comunicând rareori pierderile lor.

Generalul-maior rus Andrei Simonov a fost ucis în apropierea oraşului Izum din regiunea de nord-est a Harkovului în luna aprilie.

De asemenea, liderul regiunii separatiste pro-ruse Doneţk din estul Ucrainei, Denis Puşilin, a confirmat săptămâna aceasta decesul generalului-maior rus Roman Kutuzov în această regiune.

