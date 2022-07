Video | Consilierul lui Biden face valuri pe internet: Le-a cerut americanilor să suporte scumpirile pentru a proteja 'ordinea mondială liberală'

Consilierul președintelui Joe Biden, Brian Deese, se confruntă cu reacții negative în mediul online după ce a răspuns la o întrebare privind corectitudinea prețurilor ridicate la benzină subliniind importanța "ordinii mondiale liberale", iar un clip video cu acest moment a devenit viral.

Deese a vorbit joi cu Victor Blackwell de la CNN și a reflectat asupra comentariilor făcute de Joe Biden în timpul discursului său la summitul NATO de la Madrid, în aceeași zi.

Biden a fost întrebat de un reporter: "Cât timp este corect să ne așteptăm ca șoferii americani și cei din întreaga lume să plătească această primă pentru acest război?".

Președintele a răspuns: "Atât timp cât va fi nevoie", insistând că nu se poate permite Rusiei să câștige conflictul împotriva Ucrainei și apoi să amenințe potențial alte națiuni.

La o întrebare similară, Deese a vorbit despre familiile americane care se țin tare. Clipul cu acest moment a devenit viral pe rețelele de socializare și a fost vizualizat de peste 800.000 de ori pe Twitter.

"Ce le spuneți familiilor care spun 'nu ne putem permite să plătim 4,85 dolari pe galon timp de luni, dacă nu ani de zile, acest lucru nu este sustenabil'?", a întrebat Blackwell.

"Ceea ce ați auzit astăzi de la președinte a fost o articulare clară a mizelor", a răspuns Deese.

"Este vorba despre viitorul ordinii mondiale liberale și trebuie să rămânem fermi."

"Dar, în același timp, ceea ce i-aș spune acelei familii și americanilor din întreaga țară este că aveți un președinte și o administrație care va face tot ceea ce îi stă în putere pentru a atenua aceste creșteri de prețuri și pentru a reduce aceste prețuri."

Interviul integral sugerează că termenul folosit de Deese se referea la un grup mare de țări care urmărește să îl împiedice pe Vladimir Putin să își extindă influența în întreaga lume prin mijloace care includ agresiunea militară.

Administrația Biden s-a confruntat cu o reacție similară atunci când Biden a folosit anterior termenul "noua ordine mondială" într-un discurs, declanșând teorii ale conspirației.

Deși expresia "noua ordine mondială" este folosită în general pentru a desemna o schimbare geopolitică semnificativă, ea poate desemna și o teorie a conspirației care stipulează că o autoritate globalistă secretă încearcă să controleze lumea sub un regim totalitar și să priveze țările suverane și cetățenii acestora de libertatea lor.

Deese și Biden au fost ridiculizați pe Twitter din cauza clipului.

"Administrației Biden îi pasă mai mult de ordinea mondială liberală decât de familiile americane", a scris pe Twitter fostul director de comunicare strategică de la Casa Albă, Mercedes Schlapp.

"Ordinea mondială liberală" trebuie să ne trezim și să realizăm cu ce ne confruntăm cu adevărat. Biden nu este nimic mai mult decât o marionetă pentru stânga radicală", a scris pe Twitter Sara A. Carter, colaboratoare la Fox News.

"Este Brian Dese o plantă republicană? Pentru că acesta este cel mai simplu conținut publicitar de la mijlocul mandatului pe care l-am văzut vreodată", a scris pe Twitter Matt Whitlock, comunicator republican.

Ulterior, el a postat pe Twitter:" Grozavă întrebare de sondaj: Vă simțiți confortabil să plătiți prețuri record la benzină pentru a proteja "ordinea mondială liberală"?

"Aș fi dispus să pariez că mai puțin de 20% spun da".

Alți utilizatori ai rețelelor de socializare au încercat să clarifice comentariile lui Deese pentru a evita speculațiile axate pe teorii ale conspirației.

"Ordinea mondială liberală stabilită după cel de-al Doilea Război Mondial înseamnă pur și simplu că țările urmează o ordine internațională bazată pe reguli și nu ajung să invadeze țările vecine, încălcând dreptul internațional sau comițând crime de război. Un lucru ciudat să fii împotriva, imho", a scris pe Twitter Morten Øverbye, fondatorul Automagi.

"Există trei tipuri de oameni care se simt jigniți de "Ordinea mondială liberală"", a scris pe Twitter David Atkins, colaborator al Washington Monthly.

"1) Fasciștii și fanii lui Putin care urăsc pluralismul și democrația. 2) Stângiștii cu critici în mare parte valide ale neoliberalismului. 3) MAGA proști, dependenți de conspirație, care nu au nicio idee despre ce înseamnă de fapt 'ordinea mondială liberală'."

"Trăim într-o ordine mondială liberală de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Liberalismul nu înseamnă stânga americană", a scris pe Twitter astronomul Dr. Wladimir Lyra.

"Credeți că o facultate de arte liberale înseamnă îndoctrinare comunistă... Așteptați, bineînțeles că da... suspin."

