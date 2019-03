VIDEO De ce a decis Laura Codruța Kovesi să candideze pentru funcția de procuror-șef european

Fostul procuror șef DNA, Laura Codruța Kovesi, a vorbit despre decizia pe care a luat-o când s-a hotărât să candideze pentru procuror șef european.

Citește și: VIDEO Antrenorul Laurei Codruța Kovesi a făcut DEZVĂLUIREA - Ce poreclă avea în copilărie fosta șefă a DNA

„Îmi doresc să-mi fac meseria. Am o experiență pe care vreau să o folosesc. În decembrie era termenul limită și m-am gândit că este ceva ce mi-am dorit să fac. În România am avut cele mai înalte funcții. E greu de crezut că pot să mai fac ceva în Romania și era la UE altă provocare. De aia mi-am depus candidatura. Doar familiei i-am spus. Mama s-a bucurat. Ea m-a susținut împreună cu familia. M-a încurajat foarte mult. Am parcurs toate etapele. Am trecut, iar pe măsură mai primeam câte un email în care mai primeam un feedback. Cei care nu treceau de etape li se spuneau de ce. Apoi a fost inteviul cu comisia tehnica. A fost foarte interesant. M-am prezentat în fața celor 12 ”, a spus Laura Codruța Kovesi, în direct la Europa FM.