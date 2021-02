VIDEO - Deputații PSD i-au adus lui Florin Cîțu o coasă din carton / Premierul: Rezist la înjurături

Premierul Florin Cîţu s-a contrat luni cu social-democrații, în plenul Camerei Deputaţilor, la "Ora prim-ministrului", chemat de PSD pe tema 'Bugetul tăierilor: moartea economică a României'.

„De fiecare data cand sunt invitat in Parlament vin si raspund. Romanii ar trebui sa stie ca aceasta invitatie din partea PSD nu are nicio legatura cu bugetul Romaniei. Ei m-au chemat sa vada cat rezist eu la injuraturile lor. Va spun ca acest premier rezista”, a zis Citu.

„Asa dle premier”, a zis Ludovic Orban.

„Sa vedem cine ma contesta pe mine. Cionducerea PSD, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Paul Stanescu, Mihai Tudose, acestia sunt cei care ma contesta pe mine, toti slugile lui Dragnea si Valcov.

(Un decupaj din carton cu Florin Citu si o coasa ii este adus premierului de un deputat PSD care ii spune ca este din partea minerilor din Valea Jiului)

„Hai va rog lasati aceasta circoteca ieftina”, a reactionat Ludovic Orban. „Vad ca va place sa decupati”, a zis si premierul

„Marii ganditori economici Ciolacu si Stanescu evin cu amendamente la buget si ce amendamente, care insumate fac 6% din PIB. dar cel mai tragic si e la limita tradarii natioanle este ca propun sa nu mai platim la Comisia Europeana contributia, de acolo vor sa ia ei bani”, a adăugat Citu.

„Le atrag atentia colegilor nostri ca suntem in Parlametul Romaniei, ca pt exprimare exista microfon si cei care vor sa se comporte ca in galerie sa se duca in stadion dupa ce se redeschid”, le-a zis Orban celor din PSD.

„Bugetul pe 2021 este un buget care forteaza reforma. De asta va e frica, ca sinecuristii nu vor mai fi acolo”, a incheiat Florin Citu.