VIDEO Ședința de Guvern din 14 august - Prelungirea stării de alertă și o contră între Ludovic Orban și Marcel Vela

Ședința de Guvern de astăzi a fost marcată de decizii importante precum prelungirea stării de alertă și măsurile pentru redeschiderea școlilor dar și o contră acidă intre premier și ministrul de Interne pe tema luptei împotriva clanurilor interlope.

„Ludovic Orban: Domnule secretar de stat Arafat, suntem pregătiți cu proiectul de hotărâre de guvern de prelungire a stării de alertă?

Raed Arafat: Da, domnule prim-ministru. În urma aprobării hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență, care a avut loc ieri, astăzi venim cu hotărârea de guvern care propune prelungirea pe încă 30 de zile.

Ludovic Orban: În regulă, cu câteva modificări pe care le-am discutat în CNSU...

Raed Arafat: Fără restricţii suplimentare...

Ludovic Orban: Practic prelungirea intră în vigoare, înseamnă că astăzi trebuie publicată în Monitorul Oficial.

Raed Arafat: Exact.

Ludovic Orban: Deci, la primul punct, atunci vom dezbate hotărârea de guvern de prelungire a stării de alertă.

Raed Arafat: Da.

Ludovic Orban: Doamna vicepremier, cum stăm cu actele normative pentru pregătirea începutului anului școlar?

Raluca Turcan: Domnule prim-ministru, colegii mei miniștrii în ședința de astăzi vor putea supune dezbaterii câteva proiecte legislative. Ministerul Fondurilor va propune o ordonanță de urgență de decontare a aproximativ 500 de mii de laptopuri și tablete din fonduri europene pentru autoritățile publice locale, în valoare de 100 de milioane de euro. De asemenea, tot Ministerul Fondurilor Europene...

Ludovic Orban: Adică achiziția o vor face autorităţile locale.

Raluca Turcan: Exact, în valoare de 100 de milioane şi...

Ludovic Orban: Asta este suplimentar la cele 250 de mii de tablete care sunt în procedură de achiziții.

Raluca Turcan: Exact. De asemenea,...

Ludovic Orban: Nu uitaţi de discuția cu ANCOM-ul pentru şcolile care nu au legătura…

Raluca Turcan:...Acoperirea cu reţea. De asemenea, am indentificat 50 de milioane de euro pentru decontarea tot către autorități a materialelor de igienă și de protecție sanitară și, de asemenea, 25 de milioane de euro pentru decontarea achiziționării unor containere sanitare sau de suport educațional în localitățile unde nu există rețea de apă-canal sau unde infrastructura nu permite organizarea cursurilor. De asemenea, doamna ministru al educației va propune astăzi un proiect de lege și o ordonanță de urgență. Proiectul de lege vizează deblocarea concursurilor pentru posturile vacante de personal didactic și nedidactic și, de asemenea, pentru asistenți și medici de medicină școlară...

Ludovic Orban: Aici trebuie să avem o evaluare, doamna ministru, din partea inspectoratelor școlare pentru fiecare școală, ca să se stabilească care este necesarul de personal suplimentar, indiferent că este vorba de personal didactic, personal nedidactic sau personalul medical - medici, asistent. Asta trebuie să avem cât de cât o evaluare ca să putem să fundamentăm în proiectul de lege. Aici mergem pe varianta proiect de lege....

Raluca Turcan: Proiect de lege, pentru a nu fi probleme. Prezintă, de fapt, o derogare, conține acest proiect de lege, o derogare de la legea privind instituirea stării de alertă, Legea 55, votată în parlament și tot prin acest proiect de lege se stabilește cadrul prin care se pot suspenda cursurile în situație de focar sau de extindere epidemiologică, tot pentru că ar putea fi considerată o măsură restrictivă și să nu fi interpretată de Curtea Constituțională intervenția noastră prin ordonanță de urgență. Așadar, mergem pe varianta proiect de lege. Şi tot Ministerul Educației va propune o ordonanță de urgență care să reglementeze predarea online, în situația în care se va ajunge să se opteze pentru această formă de predare. Şi tot astăzi, Ministerul Muncii va supune dezbaterii o ordonanță de urgență pentru plata zilelor libere pentru părinți, în situația suspendării cursurilor sau închiderii școlilor.

Ludovic Orban: Pe modelul Legii 19.

Raluca Turcan: Pe modelul Legii 19, așa cum se întâmpla pe perioada stării de urgenţă.

Ludovic Orban: Aici trebuie reglementat foarte strict pe perioada de suspendare a cursurilor...

Raluca Turcan: Pe perioada de suspendare a cursurilor. Da.

Ludovic Orban: Am înțeles. Mulțumesc, doamna vicepremier. Domnul ministru Vela, am văzut că ați capturat şi aţi reuşit extrădarea. Aici vreau să vă încurajez să transmiteți Poliției, Jandarmeriei, că trebuie să intensifice lupta împotriva rețelelor infracționale, împotriva clanurilor interlope, fără menajamente, toleranță zero față de infracționalitate.

Marcel Vela: Am înțeles, domnule prim-ministru. Suntem cu ochii pe ei.

Ludovic Orban: Sunteţi cu ochii pe ei, că dacă numai uitaţi la ei vă dați seama.... trebuie să fiți cu altceva pe ei.

Marcel Vela: Şi cu legea, evident.

Ludovic Orban: Aici ar trebui să asigurați o bună colaborare cu toți factorii instituționali care sunt implicați în acest efort, atât de la cunoașterea efectivă a grupurilor infracționale, cât și colaborarea cu justiția, cu procurorii, cu instanțele, astfel încât să fim extrem de eficienți în orice intervenție, iar acolo unde sunt șefi de poliție, și voi puteți cunoaște lucrul ăsta, care nu iau măsurile împotriva acestor rețele infracționale, trebuie schimbați fără niciun fel de menajament.

Marcel Vela: Am demarat mai multe controale și chiar la nivelul municipiului București este trimis Corpul de Control al ministrului pentru a clarifica unele aspecte care au fost scoase în evidență în ultima perioadă.

Ludovic Orban: Adică la nivelul secțiilor de poliţie, unde, să zic, se face legătura directă, trebuie făcută o evaluare foarte serioasă, iar aici aveţi structuri care au capacitatea de a face aceste evaluări și de a stabili foarte clar unde sunt necesare schimbările. Să trecem la proiectul de ordonanță de urgență de rectificare a bugetului.

Că tot am vorbit de educație aş vrea să spun câteva lucruri pe care să le auziți dumneavoastră şi să le audă și românii pentru că, din păcate, unii care nu sunt foarte atenți la afirmațiile mele au încercat să răspăruiască o declarație de a mea. Întotdeauna am respectat profesorii, întotdeauna am respectat cadrele didactice. După părinți sunt oamenii pe care i-am iubit și i-am respectat cel mai mult și care au contribuit cel mai mult la formarea mea. A încercat să fie răspăruită o declarație de-a mea ca o declarație ofensatoare la adresa cadrelor didactice mi se pare contrară total față de atitudinea pe care am avut-o față de dascăli, față de cadrele didactice pe care, repet, îi respect. Faptul că nu putem de la 1 septembrie să ne permitem să facem creșterea anticipată se datorează situaţiei bugetare şi sunt convins că foarte mulți dascăli vor înțelege lucrul acesta, pentru că în astfel de perioade toţi trebuie să fim un exemplu și să arătăm că suntem solidari în fața situației dificile în care ne găsim. Oricând ne vor permite situația economică şi situația bugetară vom aloca resursele financiare către profesori, către învățători, către cadrele didactice în general, astfel încât să aibă venitul meritat în conformitate cu activitatea. Domnul ministru Cîțu, vă rugăm să ne prezentați pe scurt coordonatele rectificării.

Florin Cîţu: Am înţeles, domnule premier. Stimaţi colegi, rectificarea bugetară vine într-un moment în care avem și informațiile pentru creșterea economică sau dinamica economiei din trimestrul doi, care arată clar că economia în trimestrul doi a încetinit, dar în același timp păstrează estimările pe care avem cele mai recente de la Comisia Națională de Prognoză. Deci rectificarea ia în calcul o contracție a economiei în 2020 de 3,8%, o estimare care s-a înrăutăţit față de estimarea iniţială, dar aceste două puncte procentuale vin din cele două luni în care economia a fost închisă. Relativ la ce se întâmplă în estul Europei, unde aveam o medie a scăderii de 14%, România cu 10% este, totuși, mai bine. De aici pornim cu această rectificare.

Ludovic Orban: Dar am avut o cădere extrem de gravă, totuşi, a economiei, care s-a şi văzut în resursele bugetare.

Florin Cîţu: Exact. Trimestrul 2, deşi trimestrul 1 a rămas pe pozitiv și asta înseamnă că în semestrul 1, anul acesta, față de semestrul de anul trecut, avem doar o cădere de 3,9%, în trimestrul 2, bineînțeles, este o cădere puternică. Pornind de la aceste elemente ale dinamicii economiei la nivel macro, deficitul bugetar se majorează la această rectificare la 90,9 miliarde lei, reprezintă 8,6% din PIB. Față de momentul inițial, când am început bugetul inițial din decembrie, înseamnă o creștere a deficitului cu 50 de miliarde, o parte, cam 20 de miliarde vin din scăderea veniturilor și 30 de miliarde de la creșterea cheltuielilor. Aș vrea să vă prezint câteva din cheltuielile bugetare și ce aducem în plus la această rectificare. Cheltuielile bugetare se majorează, am spus cu 18,1 miliarde pe sold, deci sunt mai multe influențe acolo, dar important, că din acestea sunt proiecte finanțate din fonduri externe de 8,6 miliarde de lei și cheltuieli curente de capital, proiecte naționale de 9,5 miliarde de lei. Sunt elemente din.... aceste două componente se compun cei 18,1 miliarde. În plus, se majorează plafonul de garanții cu 14 miliarde de lei, de la 18 miliarde, cât a fost în prima rectificare, la 32 de miliarde și aici includem: majorarea plafonului programului IMM Invest cu cinci miliarde, de la 15 miliarde la 20 de miliarde de lei.

Ludovic Orban: Cu aprobarea Comisiei Europene.

Florin Cîţu: A fost aprobat de Comisie, bineînţeles. Plafon garanţii măsuri sprijin companii mari EximBank cu 4,7 miliarde de lei, plafon garanţii Tarom și Blue Air cu 0,8 miliarde de lei, plafon garanții program IMM Leasing 1,5 miliarde de lei, plafon garanţii program IMM Factoring un miliard de lei, plafon garanţii vouchere de vacanță și asigurare credit comercial un miliard de lei. Acestea sunt creşterile de plafoane pentru garanţii.

Ludovic Orban: Domnul ministru, vă pun o întrebare ca să înțeleagă toți colegii, să înțeleagă și ceilalți, că s-a comentat pe suma de 14 miliarde la acţiunile generale ale Ministerului Finanțelor. Să explicaţi exact care este destinaţia acestor bani.

Florin Cîţu: Bineînțeles. Ministerul Finanţelor Publice, acțiuni generale, este un capitol distinct, nu are legătură cu ce se /.../ la Ministerul Finanţelor, cu ordonatorul de credit, şi aici includem în cele 14,5 miliarde de lei, 1,7 miliarde de lei sunt dobânzile, 2,48....

Ludovic Orban: Dobânzi la.... Trebuie să le plătim la datoria publică.

Florin Cîţu: Exact, la datoria publică. 2,4 miliarde de lei fond de rezervă bugetară la dispoziția guvernului, 550 de milioane de lei reprezintă contribuția României la bugetul Uniunii Europene, cinci miliarde - și aici este foarte important să înțelegem - aceste cinci miliarde asigură asigurarea sumelor necesare finanțării proiectelor pentru beneficiari și/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene. Deci în cazul în care nu sunt fonduri europene, noi avem acest buffer ...

Ludovic Orban: Dar aceşti bani, practic, urmează să fie decontaţi. Ăştia efectiv sunt ca un fel de bani de rulaj, un buffer pe care care îl folosim...

Florin Cîţu: Exact. Sunt cinci miliarde în cazul în care nu... să plătim de aici. 4,6 miliarde de lei fondul de la bugetul de stat pus la dispoziția Eximbank pentru implementarea schemei de ajutor de stat și de minimis. Deci acestea sunt cele 14,5 miliarde de lei.

Ludovic Orban: Da, am înţeles. Ca să fie clar.

Florin Cîţu: Exact. Am vorbit... La cheltuieli, bineînțeles, creșterea etapizată a alocațiilor cu 20%, majorarea punctului de pensie începând cu 1 septembrie de la 1.265 de lei la 1.442 de lei, majorarea pensiei minime de la 704 lei la 800 de lei.

Ludovic Orban: Deci aici am văzut o întreagă discuție legată de modul în care să se facă această majorare. Şi aici fac o precizare, că mulți au spus să creștem pensiile mici, să facem o creștere direct proporțională cu mărimea pensiilor. Acest lucru nu este posibil, pentru că principiul care stă la baza acordării pensiilor, evident, pensiile pe contributivitate, e principiul contributivității, noi nu mai jurăm pensiile efectiv, noi majorăm punctul de pensie. Dacă am face o majorare diferențiată procentual la nivelul pensiilor, practic am crea niște nedreptăți imense și am încălca grosolan principiul contributivității. Asta este prima precizare. Și a doua, aici, doamna ministru, vreau să fiu sigur 100% că am răspuns că nu se cresc pensiile speciale în această majorare, doamna ministru Alexandru?

Violeta Alexandru: Pensiile speciale sunt compuse dintr-o parte calculată pe baza contributivității, care prin schimbarea anunțată de domnul ministru în mod automat vor crește, respectiv o parte consistentă care vine de la bugetul de stat și în care mod evident nu are nici un impact /.../.

Ludovic Orbann: Şi a doua precizare. Pensiile sociale...

Violeta Alexandru: Pensia minimă socială într-adevăr, va crește în sumă fixă. Am avut în vedere ca această sumă să fie corespondentul creșterii punctului de pensie anunțat de domnul ministru și într-adevăr acolo avem pregătită propunerea pentru creșterea de la 704 la 800 de lei pentru pensia minimă socială.

Ludovic Orban: Mulţumesc, doamnă ministru. Continuaţi.

Florin Cîţu: Aș vrea doar să mai prezint câteva elemente din cheltuieli curente și de capital, proiecte naționale, pentru că cele 9,5 miliarde de lei, în domeniul socio-economic sunt trei miliarde de lei inclus pentru a continua plata indemnizației, programul SURE, flexibilizarea timpului de lucru, indemnizații pentru /.../.

Ludovic Orban: Deci, practic, măsurile active.

Florin Cîţu: Exact, măsurile active. 1,5 miliarde pentru plată, până la final, ale dreptului de asistență socială. Mai avem, am spus, 2,4 miliarde fondul de rezervă. În domeniul sănătății 1,1 miliarde pentru asigurarea fondurilor necesare plăţi salariale a persoanelor din unităţile sanitare publice, 500 de milioane pentru medicamente, cu şi fără contribuţie personală, 800 de milioane de lei în plus la plata îndemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate. Şi vreau să vă spun că în acest an am plătit cele trei miliarde stocul de anul trecut, am plătit încă 2,4 miliarde şi mai adăugăm 800 de milioane pentru plata /.../.

Ludovic Orban: Pentru decontarea concediilor medicale. Păi au crescut cheltuielile din cauza tratării persoanelor infectate şi a persoanelor care sunt în carantinare la domiciliu sau în carantinare instituţionalizată.

Florin Cîţu: Şi mai sunt 200 de milioane cheltuieli de personal - Ministerul Sănătăţii - pentru sporuri pentru condiţii de pericol deosebit...

Ludovic Orban: Cât e creşterea faţă de...?

Florin Cîţu: Pe ministere o să vă spun...

Ludovic Orban: Nu, nu, la sănătate mă interesează.

Florin Cîţu: La Ministerul Sănătăţii le am, trei miliarde o sută paisprezece milioane de lei pe sold, în special /.../. Deci la Ministerul Sănătăţii.

Ludovic Orban: Domnul Tătaru?

Nelu Tătaru: Da, am discutat cu domnul ministru.

Ludovic Orban: Este în regulă, da?

Nelu Tătaru: Da.

Ludovic Orban: Bine.

Florin Cîţu: Ce aş vrea să mai spun, la investiţii, avem în continuare 1,1 miliarde pentru Ministerul Dezvoltării, 323 de milioane pentru proiecte privind educația timpurie, proiect privind învățământul secundar ROSE, 250 pentru îmbunătăţirea infrastructurii rutiere, deci sunt suplimentare și am să mă opresc aici. Acestea sunt elementele principale. Pe fiecare minister în parte mai discutăm.

Ludovic Orban: Bine. Mulţumesc, o să analizăm mai în amănunt la punctul pe ordinea de zi. Domnule ministrul Oros, la agricultură, că aici am avut mai multe dezbateri cu reprezentanții organizațiilor profesionale, reprezentanții fermierilor și am stabilit că vom acorda niște..., în primul rând despăgubirile pentru cei afectați de secetă și celelalte măsuri de sprijin. Cum stăm cu...?

Adrian Oros: Da. Dacă ne raportăm la situația actuală, adică creșterea bugetului agricultorii cu 3,1 miliarde de euro, din care 2,1 miliarde de lei sunt plăți APIA în avans, care or să fie rambursate în 5 ianuarie anul viitor, am mai avea nevoie pentru a face despăgubirile pentru secetă și pentru a compensa pierderile datorate evoluției covid și în sectorul zootehnic de aproximativ 380 de milioane lei.

Ludovic Orban: 380 de milioane...

Adrian Oros: 380 de milioane de lei.

Ludovic Orban: Deci pentru secetă şi despăgubirile din...

Adrian Oros: Secetă şi acoperirea, compensarea pierderilor datorate evoluţiei...

Ludovic Orban: Putem să le scădem din suma alocată în fondul de rezervă 300 de milioane să creștem bugetul Ministerului Agriculturii?

Florin Cîţu: Putem să facem acest lucru.

Ludovic Orban: În regulă. Deci.., dar cu aceşti bani vă descurcaţi, da? 300 de milioane şi mai vedem.

Adrian Oros: Da.

Ludovic Orban: Acum vă mai uitaţi un pic şi prin bugetul pe care îl aveți și identificați unde sunt posibile excedente, astfel încât să asigurăm resursele financiare pentru toate plățile pe care ne-am angajat că le facem.

Adrian Oros: Da. Mulţumim, domnule prim-ministru.

Ludovic Orban: Bine. Cu plăcere. Mai aveam o întrebare la Ministerul Economiei, pentru că Ministerul Economiei va derula programul de granturi pentru IMM-uri, miliardul de euro și alte programe. Dacă aveți sumele pentru cofinanțare, pentru că acolo trebuie să cofinanțăm din buget, domnule ministru.

Virgil Popescu: Da, domnule prim-ministru. Avem sumele pe credite bugetare pentru cofinanțare pentru acel miliard de euro, avem și creditele de angajament pentru tot programul de un miliard de euro ca să putem derula. O să vă rugăm să ne ajutați pentru proiectele de subvenționare pe care avem în programul de relansare de subvenționare parțială a chiriilor pe perioada stării de urgență - acolo ne mai trebuie nişte bani.

Ludovic Orban: Vă referiți la companiile de comerț și la comercianți care au...

Virgil Popescu: Exact...

Ludovic Orban: Aia am discutat, şi v-am spus care e soluția. Veți avea bani. Numai pregătiţi schema, pregătiţi actul normativ, când aveți actul normativ îl adoptăm și voi aloca banii. Da?

Virgil Popescu: Da. Vă mulțumesc.

Ludovic Orban: În regulă. Vă mulţumesc.”