VIDEO Explozie puternică în Cuba: un hotel a sărit în aer

O explozie a zguduit vineri Havana, Cuba, și a distrus Hotelul Saratoga. Poliția cubaneză și pompierii salvatori au scotocit printre dărâmături în căutarea supraviețuitorilor, informează CNN. Nu era clar ce a cauzat explozia din centrul orașului.

Poliția și pompierii salvatori caută în continuare supraviețuitori printre dărâmături după ce o explozie produsă a distrus un hotel din Havana, Cuba.

S-a produs o "explozie masivă", au declarat martorii.

Autobuzele și mașinile din fața hotelului au fost, de asemenea, distruse.

An explosion at a hotel in the center of #Havana, the capital of #Cuba occurred. pic.twitter.com/vAmwnL1ZWX