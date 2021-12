VIDEO | Incident cu Papa Francisc, la Atena: 'Papa, eşti un eretic', i-a strigat un preot ortodox

Moment delicat sâmbătă la Atena, unde un preot a fost ridicat de poliţie după ce a strigat „Papa, eşti un eretic”, în momentul în care suvernalul pontif intra în Arhiepiscopia Ortodoxă din capitala Greciei, transmite Mediafax.

Un videoclip postat pe reţele de socializare îl arată pe preotul ortodox strigând cuvintele în greacă în afara clădirii, înainte ca poliţia să intervină. Martorii au spus că a strigat suficient de tare pentru ca Papa să audă.

Papa Francisc a ajuns sâmbătă în Grecia pentru o vizită de trei zile, care, speră greco-catolicii, va apropia bisericile din Răsărit şi de cele din Vest, relatează Reuters.

Creştinismul s-a împărţit în două în 1054, în ceea ce se numeşte Marea Schismă, iar relaţiile dintre cele două au fost marcate de multe momente tensionate.

În prelegerea sa, Papa Francisc a cerut iertare în numele Bisericii Romano-Catolice pentru rolul său în greşelile istorice care au dus la despărţire.

„În mod tragic ne-am despărţit. Preocupările lumeşti ne-au otrăvit, buruienile suspiciunii ne-au crescut distanţa şi am încetat să cultivăm comuniunea”, i-a spus Papa Francisc Preafericitului Ieronyms al II-lea.

Catolicii şi ortodocşii au fost implicaţi în dialog în vederea unei eventuale reuniuni de decenii şi cooperează în multe iniţiative sociale, dar cele două părţi sunt încă departe din punct de vedere teologic.

